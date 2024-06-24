Sarıgöl'de sezonun ilk hasadı başladı: 3 ton hasat bekleniyor...

Yayınlanma: 24.06.2024 - 12:22

Güncelleme: 24.06.2024 - 12:22

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesi'nde acur hasasdı başladı. Sezonun ilk ürünü olan acur hasadını yapan Harun Hasırcı 3 dönümlük alandan ilk etapta yaklaşık 300 kilogramlık hasat gerçekleştirdi.

İlerleyen günlerde haftalık hasatlarına devam edeceğini belirten Hasırcı, toplamda 3 tonluk bir hasat beklediklerini söyledi. Hasatla ilgili konuşan Hasırcı, "Bu yıl üç dönümlük arazime yeli türü olan yeşil acur diktim. İlk ürünümden 300 kilogram aldım. İlerleyen günlerde bu verim artmaktadır. Haftada üç gün topladığımızda üç ton acur elde etmekteyim. Genelde turşu yapımında ve taze olarak yenilmektedir. Yerli ve yeşil acur olması nedeniyle turşu yapımında kullanılıyor. Düğünlerde aşçılar tercih etmekte ve evlerde de turşusu yapılmaktadır" dedi.

