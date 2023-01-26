Sarımsakları çürümeden koruyan 5 yöntem; Aylarca taze kalıyor

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 18:09

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 18:09

Sarımsak yutma, vücutta oluşan iltihaplı hastalıklara karşı antibiyotik etkisi yapmaktadır. Kolesterolü düşürür ve idrar söktürücü özelliği ile yüksek tansiyona iyi gelmektedir: Hazmı kolaylaştırır ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar... Aynı zamanda bağırsak kurtlarının da düşmesine yardım eder. Sarımsak çok eski tarihlerden bu yana doğal bir antibiyotik olarak kabul edilmektedir. 7000 yıl öncesinde dahi sarımsağın yetiştirildiğine dair kanıtlar bulunuyor.

Eklendiği her yemeğe lezzet katan sarımsağı saklarken dikkatli olmak gerekiyor. Sarımsak küflendiğinde tüketilmemeli. Küflenmiş sarımsak hem yemeğin lezzetini kaçırıyor hem de besin zehirlenmesine yol açıyor.

Peki sarımsak aylarca bozulmadan nasıl saklanır?

1- ROBOTTAN GEÇİREBİLİRSİNİZ

Sarımsakların kabuklarını güzelce soyduktan sonra rendeleyebilir ya da robottan geçirebilirsiniz. Bu işlemi tamamladıktan sonra üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyerek karıştırmanız gerekiyor. Sonra da bir kilitli poşete ya da buzdolabı poşetine koymanız yeterli olacaktır.. Kullanmak istediğinizde ince bir tabaka haline geldiği için istediğiniz miktarda parçalayarak sakladığınız sarımsakları kullanabilirsiniz.

2-YAĞDA SAKLAMA

Kabuğunu soyduğunuz sarımsağı bir kavanozun içine doldurun. Üstüne zeytinyağı ilave edin. İsterseniz zeytinyağı koyduğunuzda kekik ve karabiber de serpiştirebilirsiniz. Bu sosu da salatalarınızda kullanabilirsiniz.

3- KAPAKLI PLASTİKTE SAKLAMA

Kabuğunu soyduğunuz sarımsakları yarım kiloluk kapaklı plastik kaplara (cam kap buzlukta patlayabilir) koyun. Üzerine 1 çay kaşığı tuz ilave edin. Ardından kapağını kapatıp buzluğa koyun. Uzun süre bu yöntem sayesinde sarımsaklarınızı saklayabilirsiniz.

4- TURŞU YÖNTEMİYLE SAKLAMA

Soyduğunu sarımsakları 1 kiloluk cam kavanoza koyun. Üstüne 1,5 yemek kaşığı kaya tuzu, 1 tatlı kaşığı limon tuzu, 1 su bardağı sirke ve kavanozun ağzına kadar su ekleyip kapaklarını güzelce kapatın. Bu yöntemle de sarımsağı çok uzun süre saklamak mümkündür.

5-SARIMSAK TOZU YAPARAK SAKLAMA

Sarımsakları ince ince doğrayıp yağlı bir kağıda yerleştirin. İncecik doğradıktan sonra üst üste gelmeyecek şekilde yağlı kağıda güzelce yayın. 4-5 gün güneşte sarımsaklarınızı kurutun. Kuruttuktan sonra bir çay kaşığı tuz ilave edip tekrar bir robottan geçirin. Un haline gelen sarımsak tozunu bir cam kavanoza koyun. Bu şekilde toz haline getirdiğiniz sarımsakları çok uzun süre saklayabilir ve istediğiniz zaman tüketebilirsiniz.