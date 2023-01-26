Patlıcan yağ çekiyorsa böyle kızartılmalı! Ev üstelik kokmuyor...

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 18:56

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 18:56

Patlıcan kızartması ve patlıcan çığırtması çok sevilen yemekler arasında yer almaktadır. Patlıcan çok sevilen bir sebze olsa da bazen çok zahmetli oluyor. Yağ çekmesi veya evi yağ kokutması nedeniyle bir çok kişi patlıcan kızartmasından uzak duruyor.

Şimdi sizlerle paylaşacağımız basit bir teknik sayesinde artık patlıcanlarınız yağ çekmeyecek ve eviniz kokmayacak.

*İlk olarak patlıcanı tuzlu suda yaklaşık 5-10 dakika bekletin ve kızartma işlemine öyle başlayın. Bu işlem sonunda patlıcanlarınız hem beyaz hem de daha az yağlı olacaktır.

*Teflon tavaya bir yemek kaşığı sıvı yağ ekleyin. Patlıcanları daha sonra bu yağa bulayın ve tencerenin kapağını kapatıp pişirin.

*Yumurtalarınızı çırparak patlıcanları güzelce bandırın, ardından mısır veya normal una patlıcanları bulayın. Kızarmış patlıcanlarımızın bu yöntem sayesinde daha az yağ çektiklerini göreceksiniz.

*Kızartma yapacağınız kaba biraz sirke damlatarak patlıcandaki fazla yağlardan kurtulabilirsiniz.

*Patlıcanları kızarttıktan sonra ılık suya sokup hemen çıkartın ve patlıcanları süzgece koyun. Bu yöntem sayesinde de patlıcanlar fazla yağından kurtulmaktadır.

*Başka bir aşçılık sırrı da karnıyarık için; Patlıcanın başını ve sonunu kesmeden güzelce kızartın. Bu sayede karnıyarık yaptığınızda sizi rahatsız eden yağlardan da kurtulmuş olacaksınız.

PATLICAN KAÇ DAKİKADA KIZARIR?

*Bu sürenin 15 dakikası hazırlık, 5 dakikası da pişirme süresidir. Afiyet olsun.