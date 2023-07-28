Şarkıcı Ajdar'ın istediği sahne ücreti dudak uçuklattı

Şarkıcı Ajdar, bir işletmede sahneye çıkmak için 3 milyon 750 bin Euro talep etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.07.2023 - 13:24
Şarkıcı Ajdar'ın istediği sahne ücreti dudak uçuklattı
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Bir dönem çıkardığı 'Çikita Muz', 'Nane nane', 'Şahdamar' gibi şarkılarıyla dikkat çeken Ajdar’ın sahne almak için istediği para dudak uçuklattı.

Ajdar’ın kendisini arayan işletme sahibinden 3 milyon 750 bin Euro talep etmesi sosyal medyada gündem oldu.

AJDAR KİMDİR?

2000 yılında sanat hayatına adım atan sanatçı, 2003 yılında, Popstar Türkiye yarışmasının seçmelerine katılarak ün kazandı.

Ajdar Anık 1994 yılında Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 'Çikita Muz' adlı şarkısı, klibiyle gündemden uzun süre düşmemiştir. Şarkılarıyla çeşitli televizyon programlarına katıldı.

2012'nin mart ayında Gülben Ergen'in gündemde olan telefon mesajlarının içindeki 'Şahdamarımsın' sözüne gönderme yaptığı 'Şahdamar' adındaki yeni şarkısıyla tekrar gündeme geldi.

 


Ajdar çikita muz sahne

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