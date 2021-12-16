Şarkıcı Bedük'ten 'yasak' tepkisi
Şarkıcı Bedük sosyal medya hesabından gelen yasaklara tepki gösterdi.
Türkiye'de yasal düzenlemelerle birçok ürüne yasak, alkol markalarının kullanımına kısıtlama getirilmişti.
Şarkıcı Bedük sosyal medya hesabından yasak gelen ürünleri hatırlatan bir paylaşımda bulundu.
Bedük, #yasak etiketini kullanarak yaptığı Twitter paylaşımında, "Paypal neden yasak? Uber neden yasak? Elektronik sigara neden yasak? 12’den sonra müzik neden yasak? Alkol markalarının sanata, müziğe, festivallere, spora sponsor olması neden yasak?" dedi.
Paypal neden yasak?— Bedük (@beduk) December 16, 2021
Uber neden yasak?
Elektronik sigara neden yasak?
12’den sonra müzik neden yasak?
Alkol markalarının sanata, müziğe, festivallere, spora sponsor olması neden yasak? #yasak
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