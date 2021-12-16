Gökhan Özoğuz'dan dolar tepkisi

Türk Lirası her saniye erimeye devam ediyor. Son olarak 1 dolar 15 lirayı aştı. Euro/TL kuru ise 17'nin üzerine çıktı. Şarkıcı ve Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kurdaki sert yükselişe ve ekonomideki duruma tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
16 Aralık 2021 Perşembe, 10:29
Gökhan Özoğuz'dan dolar tepkisi
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Dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde yeni bir zirve gördü. Güne 14,79 seviyesinde başlayan dolar kuru sabah saatlerinde yüzde 0,3 civarında yükselerek 15'i geçti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Dolar ve euro kurunda yaşanan bu sert yükseliş, sosyal medyanın gündemini oluşturdu. #Dolar15TL etiketi, kısa sürede Twitter gündeminde 1. sıraya oturdu.

"ÜLKE VİTESİ ALINMIŞ ARABA GİBİ"

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ekonomideki duruma tepki gösterdi.

Twitter hesabından #Dolar15TL, #Euro17TL etiketiyle bir paylaşım yapan Özoğuz, “Sanki ülke vitesi boşa alınmış araba gibi kendi kendine yokuş aşşağı bomboş öylesine...” ifadelerini kullandı.



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