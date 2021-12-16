Gökhan Özoğuz'dan dolar tepkisi

16 Aralık 2021 Perşembe, 10:29

Dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde yeni bir zirve gördü. Güne 14,79 seviyesinde başlayan dolar kuru sabah saatlerinde yüzde 0,3 civarında yükselerek 15'i geçti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Dolar ve euro kurunda yaşanan bu sert yükseliş, sosyal medyanın gündemini oluşturdu. #Dolar15TL etiketi, kısa sürede Twitter gündeminde 1. sıraya oturdu.

"ÜLKE VİTESİ ALINMIŞ ARABA GİBİ"

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ekonomideki duruma tepki gösterdi.

Twitter hesabından #Dolar15TL, #Euro17TL etiketiyle bir paylaşım yapan Özoğuz, “Sanki ülke vitesi boşa alınmış araba gibi kendi kendine yokuş aşşağı bomboş öylesine...” ifadelerini kullandı.

Sanki Ülke vitesi boşa alınmış araba gibi

kendi kendine yokuş aşşağı Bomboş öylesine...#Dolar15TL #euro17TL — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) December 16, 2021



