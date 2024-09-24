Şarkıcı Derya Uluğ'un sahnesinde zabıtanın dans şovu gündem oldu
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ’un sahnesinde zabıta kıyafetiyle dans eden memurun hareketleri izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
Edirne İpsala ilçesinde 23’üncü kez düzenlenen İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı’nda sahne alan Derya Uluğ’un sahnesi esnasında dikkatini çeken zabıta memurunu sahneye çıkartması sonucu renkli görüntüler ortaya çıktı.
ZABITA KIYAFETLERİ İLE HEM GÖBEK ATTI HEM DE DOYASIYA OYNADI
Şarkıcı Derya Uluğ, Edirne’deki konserinde görevli olan zabıta memurunun sahne önündeki performansını beğenmesi sonucu sahneye davet etti.
Sahneye çıkan zabıta memuru Hasan Ur’un performansı büyük ilgi gördü. Seyircilerden alkış aldıkça daha hararetli dans eden adam, sahnede bir süre Uluğ’a eşlik etti.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Uluğ, Kenan Doğulu’nun ’Çakkıdı’ parçasını söylerken Hasan Ur’un sahnede zabıta kıyafetleri ile ritmik oynaması beğeni topladı.
Uluğ’un performansına dans ederek eşlik eden vatandaş, seyircilere keyifli anlar yaşattı.
Etiketler: #Derya Uluğ #zabıta
En Çok Okunan Haberler
-
- H.K.G.'ye istismar davasında karar
- Koldaki 'ısırık izine' ilişkin rapor açıklandı
- 'İmamoğlu' hareketliliği: CHP olağanüstü toplanacak
- Samandağ'da hasat son buldu: Kilosu 350 TL
- Şehit polis Şeyda Yılmaz ile kahreden ayrıntı
- Saldırganın eski yakın arkadaşı konuştu
- Netanyahu'dan 'evlerinizi terk edin' çağrısı
- Eski Emniyet müdürünün iki yardımcısı ihraç edildi
- Şeyda Yılmaz'ı tabutunu öperek son yolculuğuna uğurladı
- İçişleri'nden 'sınır ihlali' açıklaması