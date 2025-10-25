Şarkıcı Edis'in sahnede zor anları... Hastalığını ilk kez açıkladı!

Ünlü şarkıcı Edis, dün akşam gerçekleşen konserine beli bantlı şekilde çıktı. Hayranlarıyla dertleşen Edis, hastalığını da ilk kez sahneden duyurdu.

"Martılar" şarkısını seslendirirken hayranlarına seslenen Edis, "Sizi görmek ne güzel. Oturmaya gelmediniz değil mi? Bilet paralarının hakkını verin. Kimseyi otururken görmek istemiyorum" dedi.

"DANS EDİYORUM, AMA..."

Belinde bantla sahneye çıkan ünlü şarkıcı, hastalığını şu ifadelerle duyurdu:

"Fıtık oldum, bel fıtığı oldum. Dans ediyorum ama bir yerde belim çıkacakmış gibi hissediyorum."