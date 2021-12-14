Sevgilisini trafik kazasında kaybeden Gülçin Ergül'ün son verdiği röportaj gündem oldu

14 Aralık 2021 Salı, 10:43

İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki tırın dorsesine çarptı. Sürücü Lafçı, kaza yerinde hayatını kaybetti, şarkıcı Ergül hafif yaralandı.

Kaza sonrası yaralı şekilde Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gülçin Ergül'ün saatler önce verdiği röportaj ise gündem oldu. Röportajda yeni şarkısı 'Birbirimize İyi Gelmiyoruz'un hikayesinden bahseden Ergül, klipte bahsi geçen kaza sahnesini anlatmıştı.

"ARABA KAZASI SONRASI ARAFTA KALMA HİSSİ"

Şarkıcı, klipteki sahne için "Klibimiz pek güzel oldu, klipte yarım saat vinç yardımıyla havada asılı kaldım. Bu bölüm, ilişki sonrası bitmiş aşkın getirdiği askıda kalma hissi ve klipte bahsi geçen araba kazası sonrasında arafta kalma hissiyatını sembolize ediyordu ve başkalarının yolunu da aydınlatan yol açan bir ilham olmuş gibi de görünüyor. Bu da benim için bir iltifat olmalı" demişti.