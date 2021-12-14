Geçirdikleri trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den ilk paylaşım

Şarkıcı Gülçin Ergül, Balıkesir'de sevgilisi Erdal Şahin Lafçı ile trafik kazası geçirdi. Kazada Ergül yaralanırken, erkek arkadaşı Lafçı yaşamını yitirdi. Gülçin Ergül, kaza sonrası sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
14 Aralık 2021 Salı, 14:14
Geçirdikleri trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den ilk paylaşım
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İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki tırın dorsesine çarptı. 

Sürücü Lafçı, kaza yerinde hayatını kaybetti, şarkıcı Ergül hafif yaralandı.

Kaza sonrası yaralan Gülçin Ergül, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

"SEN BENİM MELEĞİMSİN"

Ergül, kaza sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kazada hayatını kaybeden sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'nın fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Gülçin Ergül, "Sen benim meleğimsin, hep öyleydin" notunu düştü.


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