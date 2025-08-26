Şarkıcı İrem Derici hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı İrem Derici'den hayranlarını korkutan bir haber geldi.

Bu sabah "Gel Konuşalım" adlı magazin programına konuk olması beklenen Derici'nin aniden rahatsızlandığı ortaya çıktı.

Programın sunucularından Ece Erken, İrem Derici'nin hastalığı sebebiyle programa katılamayacağını açıkladı.

"ATEŞ 38,9'DU"

Programa katılamayan ancak hayranlarını da merakta bırakmak istemeyen ünlü şarkıcı, hastane odasından çektiği bir videoyu gönderdi.

Serum takılı halde konuşan Derici, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ünlü şarkıcı videosunda şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi antibiyotiği taktılar. Sonra da vitamin verecekler. Hem boğazım hem kulaklarım iltihaplanmış. Ateş 38,9'du geldiğimde. Kimin gözü kaldıysa gözüne..."