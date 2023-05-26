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Şarkıcı İzel'in acı günü: Haberi ünlü oyuncu duyurdu

Şarkıcı İzel'in annesi Habibe Çelikgöz hayatını kaybetti. Acı haberi Sinan Akçıl sosyal medyadan duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2023 - 17:32
Şarkıcı İzel'in acı günü: Haberi ünlü oyuncu duyurdu
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Şarkıcı İzel’in annesi Habibe Çelikgöz yaşamını yitirdi. Çelikgöz’ün ölüm haberini ise Sinan Akçıl duyurdu.

İzel’in kendisine attığı “Sinan annem öldü, en çok sevdiği kişi sendin. Herkese söylerdi” mesajını Instagram hesabından paylaşan Sinan Akçıl şu ifadeleri kullandı:

“Bu iki satır mesajla aldım acı haberi. Çok çekiyordun son yıllarda, ben seni asla unutmayacağım Habiş… (Habibe Çelikgöz) Başın sağ olsun canım benim” ifadelerini kullandı.

"CANIM ANNEMİ KAYBETTİK"

Annesinin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan İzel, “Canım annemi kaybettik, cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Karacaahmet Şakirin Camii’nden kaldırılıp Çengelköy Mezarlığı’na defnedilecektir” dedi.


İzel Sinan Akçıl anne

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