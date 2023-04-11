Kulüplerin mali çizelgesi belli oldu: Sadece Fenerbahçe kâr etti
Futbol kulüpleri mali çizelgelerini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre, dört büyükler olarak tabir edilen kulüpler arasında sadece Fenerbahçe kâr açıkladı.
Futbol kulüpleri dönemsel olarak açıkladıkları bilançoları KAP'ta duyurdu.
Hürriyet'in haberine göre, takımların ligdeki başarılarının ötesinde Borsa İstanbul'da da galibiyet ya da yenilgilere göre yön belirleyen hisselerin bir de bilanço taraflarındaki başarıları bulunuyor.
Ali Koç
FENERBAHÇE KAR ETTİ
Fenerbahçe'nin 01-06-2022 / 28-02-2023 tarihleri arasındaki 9 aylık dönem kârı 24 milyon 237 bin 296 lira oldu. Bir önceki dönem zararı 133.1 milyon liraydı.
BÜYÜKLER ZARAR AÇIKLADI
Galatasaray'ın 01-06-2022 / 28-02-2023 tarihleri arasındaki 9 aylık dönem zararı 524 milyon 906 bin 100 lira oldu. Bir önceki dönem zararı ise 173.7 milyon liraydı.
Dursun Özbek
Beşiktaş'ın 01-06-2022 / 28-02-2023 tarihleri arasındaki 9 aylık dönem zararı 231 milyon 911 bin 829 lira oldu. Bir önceki dönem zararı ise 396.1 milyon liraydı.
Trabzonspor'un 01-06-2022 / 28-02-2023 tarihleri arasındaki 9 aylık dönem zararı 255 milyon 826 bin 885 lira oldu. Bir önceki dönem zararı ise 418 milyon liraydı.
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