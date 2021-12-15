Şahan Gökbakar, Türkiye'deki 'mutlu insanları' açıkladı: 'Sonra fark ettim ki...'

15 Aralık 2021 Çarşamba, 09:38

Türk lirasının tüm ülke para birimleri karşısında günden güne değer kaybetmesi, çevre ülkelerden alışverişe gelenlerin sayısında patlamaya neden oldu. Bulgarlar ve Yunanlar alışveriş için Türkiye’ye akın etmeye başladı.

Bulgaristan'ın para birimi 1 Leva 8 TL'ye yaklaşınca özellikle Edirne’ye ve İstanbul’a gelen Bulgarlar arabalarının bagajını dolduruyor. Hatta son olarak Bulgaristan’da ucuz ürünleri takip eden bir grup Bulgar'ın “Edirne Pazarı” grubu kurması gündeme gelmişti. Binlerce takipçisi olan grupta Bulgar kadınlar, nereden ne aldığını ve hangi fiyata satıldığını tavsiye niteliğinde anlatıyor.

'SONRA BİR FARK ETTİM Kİ BULGARLARMIŞ...'

Oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar’dan alışverişe gelen Bulgarlarla ilgili dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Gökbakar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Televizyonda, uzun süre sonra ülkemiz sokaklarında mutlu mutlu gezen, gönlünce keyifle bol bol alışveriş yapan ve içten şen kahkahalar atan insanlar gördüm. Önce bir an çok mutlu oldum... Sonra fark ettim ki, Bulgarlarmış...."

Öte yandan Türkiye Yunanistan ve Bulgaristan'a PCR testi ibraz etme zorunluluğunu kaldırıp, aşı kartı sertifikasıyla da girişlerini kolaylaştırmıştı.