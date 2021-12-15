Şahan Gökbakar, Türkiye'deki 'mutlu insanları' açıkladı: 'Sonra fark ettim ki...'
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar’dan alışveriş için Türkiye’ye akın eden Bulgarlarla ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi. Gökbakar, "Ülkemiz sokaklarında keyifle bol bol alışveriş yapan ve kahkahalar atan insanlar gördüm. Sonra fark ettim ki, Bulgarlarmış...." ifadelerini kullandı.
Türk lirasının tüm ülke para birimleri karşısında günden güne değer kaybetmesi, çevre ülkelerden alışverişe gelenlerin sayısında patlamaya neden oldu. Bulgarlar ve Yunanlar alışveriş için Türkiye’ye akın etmeye başladı.
Bulgaristan'ın para birimi 1 Leva 8 TL'ye yaklaşınca özellikle Edirne’ye ve İstanbul’a gelen Bulgarlar arabalarının bagajını dolduruyor. Hatta son olarak Bulgaristan’da ucuz ürünleri takip eden bir grup Bulgar'ın “Edirne Pazarı” grubu kurması gündeme gelmişti. Binlerce takipçisi olan grupta Bulgar kadınlar, nereden ne aldığını ve hangi fiyata satıldığını tavsiye niteliğinde anlatıyor.
'SONRA BİR FARK ETTİM Kİ BULGARLARMIŞ...'
Oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar’dan alışverişe gelen Bulgarlarla ilgili dikkat çeken bir mesaj paylaştı.
Gökbakar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Televizyonda, uzun süre sonra ülkemiz sokaklarında mutlu mutlu gezen, gönlünce keyifle bol bol alışveriş yapan ve içten şen kahkahalar atan insanlar gördüm. Önce bir an çok mutlu oldum... Sonra fark ettim ki, Bulgarlarmış...."
Öte yandan Türkiye Yunanistan ve Bulgaristan'a PCR testi ibraz etme zorunluluğunu kaldırıp, aşı kartı sertifikasıyla da girişlerini kolaylaştırmıştı.
Video Haberler
- 'Görüşmeden erken seçim çıktı'
- 'Türkiye'yi Amerika kuşattı, insanlar uyanık olsun'
- Bilim insanı soruldu: 'Tülin Şahin' yanıtını verdi
- CNN Türk muhabiri 'faiz kararını' açıkladı
- ''Pamuk mu kullanılacak?''
- Aliyev'den hakemlere veryansın
- Sosyal medyada gündem oldu
- Doğu Demirkol'dan Melis Sezen taklidi
- 'Çok sancılı olacak' deyip duyurdu
- Kritik iddia! Toplantı yarına mı ertelendi?
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücret toplantısıyla ilgili yeni açıklama
- AKP'de istifa depremi
- TCMB'nin kura müdahalesinin ardından dikkat çeken uyarı!
- Tam liste paylaşıldı: İşte Gökçek'in teslim etmedikleri
- Babacan iktidara seslendi
- Reuters'tan endişe yaratan faiz öngörüsü
- Erdoğan'ın 'diploması' için bir başvuru daha
- Kar yağışı için saat verdi
- Gökçek yıllar sonra teslim etti
- BioNTech'in Omicron'a karşı etkinlik oranı belli oldu