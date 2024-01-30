Şarkıcı Metin Şentürk ayağını çatladığını duyurdu

Yayınlanma: 30.01.2024 - 17:31

Güncelleme: 30.01.2024 - 17:32

Ayağının çatladığını duyuran Metin Şentürk hayranlarıyla bir video paylaştı.

"Bu kaza vesilesi sizinle paylaşmak istediğim önemli bir konu var" diyen Şentürk, tekerlekli sandalyede çektiği videoda; "Yalnızca bakış açımızı değiştirerek başımıza gelen kötü şeylerin üstesinden gelebilir, sıkıntıları da eğlenceye çevirebiliriz. Hepinizi muhabbetle kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.