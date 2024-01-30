Şarkıcı Metin Şentürk ayağını çatladığını duyurdu
Şarkıcı Metin Şentürk ayağını çatladığını duyurdu. Şentürk, sevenlerine "Sizlerin duaları ve yüce Allah'ın izniyle en kısa zamanda sağlığıma kavuşacağım" sözleriyle seslendi.
Ayağının çatladığını duyuran Metin Şentürk hayranlarıyla bir video paylaştı.
"Bu kaza vesilesi sizinle paylaşmak istediğim önemli bir konu var" diyen Şentürk, tekerlekli sandalyede çektiği videoda; "Yalnızca bakış açımızı değiştirerek başımıza gelen kötü şeylerin üstesinden gelebilir, sıkıntıları da eğlenceye çevirebiliriz. Hepinizi muhabbetle kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.
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