Şarkıcı Metin Şentürk ayağını çatladığını duyurdu

Şarkıcı Metin Şentürk ayağını çatladığını duyurdu. Şentürk, sevenlerine "Sizlerin duaları ve yüce Allah'ın izniyle en kısa zamanda sağlığıma kavuşacağım" sözleriyle seslendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2024 - 17:31
Şarkıcı Metin Şentürk ayağını çatladığını duyurdu
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Ayağının çatladığını duyuran Metin Şentürk hayranlarıyla bir video paylaştı. 

"Bu kaza vesilesi sizinle paylaşmak istediğim önemli bir konu var" diyen Şentürk, tekerlekli sandalyede çektiği videoda; "Yalnızca bakış açımızı değiştirerek başımıza gelen kötü şeylerin üstesinden gelebilir, sıkıntıları da eğlenceye çevirebiliriz. Hepinizi muhabbetle kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.


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