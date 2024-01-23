Ünlü şarkıcı Taylor Swift'i gizlice takip ediyordu: Tutuklandı

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'i, New York'taki evinin yakınlarında gizlice takip eden adam tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2024 - 13:30
Ünlü şarkıcı Taylor Swift'i gizlice takip ediyordu: Tutuklandı
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ABD'nin Seattle şehrinde yaşayan 33 yaşındaki David Crowe, Taylor Swift'i New York'taki evinin çevresinde gizlice takip etmekle suçlanarak gözaltına alındı. 

New York Polis Departmanı, Crowe'un taciz ve gizli takipten olmak üzere iki ayrı suçla suçlandığını söyledi. Crowe'un Swift'in evine zorla girmeye çalıştığı iddia edildi. İddialar sırasında Swift'in evde olmadığı bilgisi paylaşıldı. 

Swift'in New York, Kaliforniya ve Rhode Island'daki evlerini hedef alan erkeklerden şikayetçi olduğu bildirildi. 2022'de bir adam, Grammy ödüllü şarkıcının New York'taki konutuna sarhoş bir şekilde araba sürdüğü ve iddiaya göre içeri girmeye çalıştığı için tutuklandı.

Roger Alvarado adında bir adam ise daha önce Swift'in yatağında uyurken bulunarak altı ay hapis cezasına çarptırıldı.


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