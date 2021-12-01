Trafik kazası geçiren Hadise'den ilk açıklama

Mehmet Dinçerler ile Çeşme'den İstanbul'a dönerken trafik kazası geçiren Hadise sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
01 Aralık 2021 Çarşamba, 09:33
Trafik kazası geçiren Hadise'den ilk açıklama
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Şarkıcı Hadise ile erkek arkadaşı Mehmet Dinçerler, hafta sonu tatili için gittikleri Çeşme'den dönerken kaza yaptı.

"HERHANGİ BİR SAĞLIK SORUNU YAŞAMADIM"

Hadise basına yansıyan haberlerin ardından Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Hadise paylaşımında "Kimseyi merak ve kaygı içinde bırakmak istemem. Ufak bir kaza atlattık ama çok iyiyiz. Herhangi bir sağlık sorunu yaşamadım. Merak eden, iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



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