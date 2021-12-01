Trafik kazası geçiren Hadise'den ilk açıklama

01 Aralık 2021 Çarşamba, 09:33

Şarkıcı Hadise ile erkek arkadaşı Mehmet Dinçerler, hafta sonu tatili için gittikleri Çeşme'den dönerken kaza yaptı.

"HERHANGİ BİR SAĞLIK SORUNU YAŞAMADIM"

Hadise basına yansıyan haberlerin ardından Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Hadise paylaşımında "Kimseyi merak ve kaygı içinde bırakmak istemem. Ufak bir kaza atlattık ama çok iyiyiz. Herhangi bir sağlık sorunu yaşamadım. Merak eden, iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kimseyi merak ve kaygı içinde bırakmak istemem. Ufak bir kaza atlattık ama çok iyiyiz. Herhangi bir sağlık sorunu yaşamadım. Merak eden, iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim. ?? — HADISE ACIKGOZ (@Hadise) November 30, 2021



