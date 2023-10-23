Şarkıcı Müşerref Akay yıllar sonra itiraf etti: Eşime şiddet uyguladım

Yayınlanma: 23.10.2023 - 17:01

Güncelleme: 23.10.2023 - 17:02

Oyuncu ve şarkıcı Müşerref Akay, katıldığı canlı yayında toplamda 3 evlilik yaptığını, ilk eşine ise şiddet uyguladığını itiraf etti.

Kalaycıoğlu'nun "Hayatınızda şiddet görüp ezildiniz mi?" sorusu üzerine konuşan Müşerref Akay, şunları söyledi:

"Hayır, hiçbir şekilde. İlk kocama ben şiddet uyguladım ve boşadım. O hak etti. O bana şiddet uygulayacağını zannetti ben ona uyguladım. Çocuklarımı da aldım çıktım. Bana kim vurabilir? Ben o adamı ne yaparım? Affedemediğim tek insan odur. 17 yaşında severek evlendim. Evlilikle ilgili hayallerim vardı. Mahmut Tezcan'ın şirketine plak yapmıştım sonra onunla evlendik. 15 sene evli kaldım. 2. evliliğimi de 20 sene sonra yaptım ama o 1,5 sene sürdü. 9 sene sonra 3. evliliğimi yaptım o da 1,5 ay sürdü. Ben evlilik yapamıyorum, olmuyor."