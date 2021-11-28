Şarkıcı Serkan Kaya'nın acı günü: Sosyal medyadan duyuruldu

28 Kasım 2021 Pazar, 09:08

Arabesk pop tarzında şarkıları ile müzik piyasasında ünlenen şarkıcı Serkan Kaya'nın babası Şakir Kaya yaşamını yitirdi.

Şarkıcının yapımcısı Polat Yağcı, haberi Instagram'dan duyurdu.

Yağcı, "Sanatçımız Serkan Kaya'nın babası Şakir Kaya vefat etmiştir. Şakir Kaya, yarın Sivas Ayyıldız Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Sivas Yukarı Tekke Mezarlığı'na defnedilecektir" diye yazdı.

"SENİ ÇOK SEVDİM, İDOLÜM"

Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan Kaya da, “Canım babam. Seni çok sevdim hep seveceğim. İdolüm, ağam, paşam. Rabbim cenneti ile mükafatlandırsın” ifadelerini kullandı.