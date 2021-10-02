Şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın acı günü: Annesini de aynı nedenle toprağa verdi

4 yıl önce babasını beyin kanaması nedeniyle kaybeden şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın annesi de aynı şekilde yaşamını yitirdi. Anne Şengül Önal, bugün memleketi Osmaniye'de gözyaşları için toprağa verildi.

İHA
02 Ekim 2021 Cumartesi, 16:10
Şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın acı günü: Annesini de aynı nedenle toprağa verdi
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Bir süredir Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan kızının yanında bulunan ünlü şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın annesi Şengül Önal, beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybeden Şengül Önal'ın cenazesi bugün karayolu ile memleketi Osmaniye'nin Cevdetiye Beldesi'ne getirildi.

ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Öğle namazına müteakip Cevdetiye Beldesi Merkez camiinde kılınan cenaze namazının ardından anne Şengül Önal, belde mezarlığında toprağa verildi. Annesinin ölüm haberini alan ünlü şarkıcı Ayşe Hatun Önal da memleketi Osmaniye'ye gelerek cenaze törenine katıldı.

BABASI DA BEYİN KANAMASINDAN ÖLMÜŞTÜ

Öte yandan Ayşe Hatun Önal'ın babası Remzi Önal'da yaklaşık 4 yıl önce beyin kanaması sonucunda hayatını kaybetmişti.


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