Şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın acı günü: Annesini de aynı nedenle toprağa verdi
4 yıl önce babasını beyin kanaması nedeniyle kaybeden şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın annesi de aynı şekilde yaşamını yitirdi. Anne Şengül Önal, bugün memleketi Osmaniye'de gözyaşları için toprağa verildi.
Bir süredir Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan kızının yanında bulunan ünlü şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın annesi Şengül Önal, beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı.
Hastanede hayatını kaybeden Şengül
Önal'ın cenazesi bugün karayolu ile memleketi Osmaniye'nin Cevdetiye Beldesi'ne
getirildi.
ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Öğle namazına müteakip Cevdetiye Beldesi Merkez camiinde
kılınan cenaze namazının ardından anne Şengül Önal, belde mezarlığında toprağa
verildi. Annesinin ölüm haberini alan ünlü şarkıcı Ayşe Hatun Önal da memleketi
Osmaniye'ye gelerek cenaze törenine katıldı.
BABASI DA BEYİN KANAMASINDAN ÖLMÜŞTÜ
Öte yandan Ayşe Hatun Önal'ın babası Remzi Önal'da yaklaşık 4 yıl önce beyin kanaması sonucunda hayatını kaybetmişti.
İlgili Haberler
- 'Benzemez Kimse Bize' yayından kaldırıldı: Mustafa Keser, Bülent Ersoy’u suçladı
- 8 aylık hamile Bergüzar Korel ikinci doz aşısını oldu
- Kim Milyoner Olmak Milyoner'e katılan matematik dünya üçüncüsü genç kız, 3. soruda elendi
- Kim Milyoner Olmak İster'deki 'Beşiktaş' sorusu duygulandırdı: 'Sanki ağabeyim yanımda bana fısıldıyor'
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan hasta dedi ve yerine geçecek ismi açıkladı!
- BAE'den Sedat Peker kararı
- Afganlar evlerine geri dönüyor
- AKP'lilere yaşamını yitiren 'polise hakaret' incelemesi
- Kuntz'dan 6 isme kesik
- Türk televizyonlarında bu da oldu!
- AKP için haberler kötü: Puan farkı 1!
- 'Benzemez Kimse Bize' yayından kaldırıldı
- Matematik dünya üçüncüsü genç kız, 3. soruda elendi
- Ünlü oyuncu İlhan Daner yaşamını yitirdi