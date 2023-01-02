Şarkıcı Yusuf Güney saldırıya uğradı... 'Burnum kırıldı'
Şarkıcı Yusuf Güney, Marmaris'te katıldığı partide saldırıya uğradı. Hakim karşısına çıkan Yusuf Güney, burnunu ve gözaltı kemiğini kıran F.Ç.'nin cezalandırılmasını talep etti.
Yusuf Güney, geçen yıl Marmaris'te bir partiye katıldı. İddiaya göre partiye katılan diğer konuklardan biri olan F.Ç., silahını masanın üzerine koydu. Namlunun kendisine dönük olduğunu fark eden şarkıcı, karşı tarafı uyarınca kavga çıktı. Yaşanan arbede sırasında Güney'in burnu ve gözaltı kemiği kırıldı.
'KONSERLERİM İPTAL OLDU'
Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre darp raporu alan şarkıcı, şikayetçi oldu. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede F.Ç.'nin hakaret, kasten yaralama ve tehdit suçundan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Duruşmaya katılan Güney, "Burnum kırıldı ve sol gözüm tamamen kapandı. Onun yüzünden konserlerim iptal oldu. Hakaret ve tehdide de maruz kaldım" dedi.
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