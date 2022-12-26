Ünlü şarkıcı Gülşen'den aylar sonra ilk paylaşım

26 Aralık 2022 Pazartesi, 12:54

30 Nisan'da imam hatiplilerle ilgili sözleri gerekçe gösterilerek tutuklanan ve ardından serbest bırakılan şarkıcı Gülşen, aylar sonra sosyal medya hesabından ilk kez paylaşım yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ünlü şarkıcının 31 Aralık'ta İzmir'de konser vereceğini açıklamıştı.

Gülşen, Ağustos ayından bu yana Instagram hesabından ilk kez paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Yeni yılı ve Cumhuriyet’imizin 100. yılını karşılarken, güzel İzmir’imizin Gündoğdu Meydanı’nda hep birlikte yeniden güneş gibi doğmaya hazır mıyız”

Geçen hafta özel bir şirketin yılbaşı eğlencesinde sahne alan Gülşen, performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.