Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel 2024 konukları kim?

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla Kanal D ekranlarından izleyicisi ile buluşan Şarkılar Bizi söyler programı yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık aksamında yayımlanacak. Birçok konuğun yer alacağı program yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel 2024 konukları kim?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.12.2023 - 10:28
Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel 2024 konukları kim?
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Şarkılar Bizi Söyler programı yılbaşı gecesinde izleyicisi ile buluşacak. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla gerçekleşen programda birçok konuk isim yer alacak. Kanal D ekranlarının sevilen programı Şarkılar Bizi Söyler'de kimlerin yer alacağı merak konusu oldu. İşte yılbaşı özel konukları!

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler programında yer alacak konuklar arasında Ümit Besen, Kibariye, Uğur Aslan, Kutsi, Eypio, Suzan Kardeş, Berdan Mardini, Buzuki Orhan & Göknur, Mustafa Taş gibi isimler yer alıyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YILBAŞI ÖZEL NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Şarkılar Bizi Söyler “Yılbaşı Özel” bölümü ile 31 Aralık Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de ekrana gelecek.


Şarkılar Bizi Söyler Sibel Can Kibariye Yılbaşı Gecesi

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