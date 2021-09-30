Şarkılar hayvan dostlar için: 'pet11 Fest x KüçükÇiftlik Bark'
3 Ekim Pazar günü Küçükçiftlik Park’ta, düzenlenecek olan 'pet11 Fest x KüçükÇiftlik Bark' etkinliğindeki tüm gelir barınaklara bağışlanacak. Festivalde Cem Adrian ile Can Gox, Eskitilmiş Yaz ve Aybüke Albere gibi isimler de konser verecek.
KüçükÇiftlik Park’ta, n11.com’un evcil hayvanlara özel markası pet11’in desteği ve URU organizasyonuyla 3 Ekim Pazar günü “pet11 Fest x KüçükÇiftlik Bark” düzenleniyor.
Festival kapılarını 12.00’de açacak.
Tüm gün sürecek festival kapsamında elde edilen tüm gelir, mama ve kulübe olarak hayvan barınaklarına bağışlanacak.
Festivalde Cem Adrian ile Can Gox, Eskitilmiş Yaz ve Aybüke Albere konser verecek.
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