Şarkısını izinsiz kullanmışlardı; Tangöze'nin açıklamasına yanıt geldi

07 Kasım 2022 Pazartesi, 07:25

24 Eylül 2022 tarihinde Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Partiye Gençlik Buluşması"nda AKP'lii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tribündeki gençleri Duman grubunun "Senden Daha Güzel" parçası eşliğinde selamlamıştı.

"SEÇİMDEN SONRA HAKLARIMIZI ARAYACAĞIZ"

Sahneden hayranlarına konuyla ilgili açıklama yapan Tangöze, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, stadlarda geziyor işte böyle Z kuşağı için… Onun da haberi yok yani, arkadan 'Senden Daha Güzel'i veriyorlar. O ne yapsın, bilmiyor canım. Birileri de çıkıp diyor ki, Duman parçasını vermiş falan filan… Bize soran olmadı arkadaşlar ben o kadarını söyleyeyim size. Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız artık."

"ŞARKI GENÇLİK KOLLARIMIZIN SLOGANI OLMAMIŞTIR"

AKP Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan ise Tangöze'nin açıklamalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

1-) Sakarya "ilk oyum" etkinliğimizde sahne alan DJ Erdem Kınay'ın çaldığı şarkılardan biri Duman grubunun "Senden Daha Güzel" parçası olmuştur. Erdem bey birçok şarkıyla hem Sakarya'da hem deAdana'da ok başarılı bir performans göstermiştir. Kendisine teşekkür ediyoruz.

2-) DJ'in listesinde yer alan tüm şarkılar kurumsal olarak bizimle zaten ilişkilendirilemez. Bir şarkı üzerinden yorum yapılması çok abes bir durum olmuştur. Duman'ın "Senden Daha Güzel" parçası ve sözleri Gençlik Kollarımızın sloganı veya müziği olmamıştır.

3-) "Seçimden sonra haklarımızı arayacağız" ifadesi, muhalefetin "yargılanacaksınız" söyleminin "sanatçı" lisanıyla dile getirilmiş bir versiyonu gibi olmuştur. Hak arayışı seçime endeksli değildir. Ülkemizde hukuk yolu her zaman açıktır.