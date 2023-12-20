Sarper Özsan besteleriyle anıldı

Yayınlanma: 20.12.2023 - 12:37

Güncelleme: 20.12.2023 - 12:40

Kadıköy All Saints Moda Kilisesi’nde 19 Aralık 2023 ‘de düzenlenen vefa konserinde izleyiciler müzisyenin bestelerine coşkuyla eşlik etti.

1 Mayıs marşının da bestecisi ve söz yazarı olan usta müzisyen, 2022 yılında 78 yaşında aramızdan ayrılmıştı. Sarper Özsan’ın bestelerinin seslendirildiği anma konserine Rutkay Aziz mesajı ile katkı sağladı.

Aziz mesajında “Çok arkadaş bir insandı. Hem 1 Mayıs Marşı ile hem de diğer eserleriyle ölümsüzleşmiştir. Anısı önünde sonsuz saygı ve sevgiyle eğiliyorum, bu geceyi gerçekleştiren Zeynep Öykü’yü de kutluyorum” dedi.

“BANA BİR ARP BESTESİ SÖZÜ VARDI”

Konser sırasında usta müzisyen ile anılarından da bahseden Öykü şunları söyledi:

“Sarper Özsan benim için ilk önce çok değerli bir hoca; daha sonra ince ruhu, duygusallığı, kibarlığına hayran olduğum bir büyüğüm ve bir dost olmuştu. Sohbetlerimizde ayrıntılara verdiği önem ile O’nu hatırlayacağım. Bana bir arp bestesi sözü vardı ama ömrü yetmedi. Üzerimde çok emeği var hayatımda izleri ile aramızdan ayrıldı, O’nu özleyeceğiz”