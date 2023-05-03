Şaşırtan iddia! Neslihan Atagül tek kalemde sildi
Bir süredir Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'ün evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşırken tartışma yaratacak bir iddia daha gündeme geldi.
Şaşırtan iddia! Neslihan Atagül tek kalemde sildi! Magazin dünyasında deprem etkisi yaratacak iddialar gelmeye devam ediyor. Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül hakkında çıkan iddialara bir yenisi daha eklendi.
Kadir Doğulu'nun sosyal medyada da gündem olan görüntüleri sonrası Neslihan Atagül'ün annesinin kızını yanına almak istediği iddiaları ortaya atılmıştı.
Takvim'in haberine göre; Neslihan Atagül Doğulu, eşinden boşanmasını isteyen annesi ile alakalı, "Annenizi düşünün yeri geliyor sizi doğuran kadın bile sizi anlayamıyor. Benim öyle...
Yeri geliyor beni anlamıyor ve ben sürekli kendimi anlatmaya çalışıyorum. Ama bana annemden ve babamdan daha yakın biri varsa o da eşim Kadir. Eşim olduğu için değil, insan olduğu için" açıklamasında bulundu.
Neslihan Atagül'ün boşan baskısı yapan annesini hayatından çıkardığı iddia edildi.
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