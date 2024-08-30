Scarlett Johansson başrolde: 31 yıllık Jurassic Park serisi devam ediyor!

Yayınlanma: 30.08.2024 - 16:52

Güncelleme: 30.08.2024 - 16:52

Başarılı oyuncu Scarlett Johansson, "Marriage Story," "Lucy," "Ghost in the Shell" ve "Bir Konuşabilse" gibi yapımlarla tanınan kariyerine, 2025 yazında vizyona girecek olan yeni Jurassic World filminde başrol oynayarak devam ediyor.

31 yıllık Jurassic Park serisinin yedinci filmi olan "Jurassic World Rebirth"ten ilk kare de yayınlandı.

Film, serinin hayranları tarafından büyük bir heyecanla beklenirken, Johansson’ın bu yeni macerada nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.

FİLM HAKKINDA

Gareth Edwards'ın yönetmenliğini üstlendiği "Jurassic World Rebirth" filminde, Scarlett Johansson, Jonathan Bailey ve Mahershala Ali gibi ünlü isimler rol alıyor. Film, "Jurassic World Dominion"da yaşanan olaylardan yaklaşık 5 yıl sonrasını konu alıyor ve serinin hayranları tarafından merakla bekleniyor.

"Jurassic World Rebirth," 2 Temmuz 2025'te sinemalarda izleyiciyle buluşacak.