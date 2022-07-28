Jurassic World: Yıkılmış Krallık konusu nedir? Jurassic World: Yıkılmış Krallık IMDb puanı kaç?
Colin Trevorrow tarafından yönetilen 2015 yapımı Jurassic World filminin devam filmi olarak 2018 yılında vizyona giren Jurassic World: Yıkılmış Krallık, aksiyon, ve maceradan oluşan ABD yapımı bir bilim kurgu filmidir. Peki, Jurassic World: Yıkılmış Krallık konusu nedir? Jurassic World: Yıkılmış Krallık IMDb puanı kaç?
J. A. Bayona tarafından yönetilen bir Amerikan bilimkurgu macera filmi olan Jurassic World: Yıkılmış Krallık, 2015 yapımı Jurassic World'ün bir devamı ve Jurassic Park film serisinin beşinci filmidir. Filmin senaryosu Colin Trevorrow ve Derek Connolly tarafından yazılmıştır. İşte bir klasik haline gelmiş film hakkında merak edilen tüm detaylar...
JURASSİC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK KONUSU NEDİR?
Claire’in parkı yönetirken birer market ürünü gibi gördüğü dinozorlara olan bakış açısı değişir ve "Dinozor Koruma Grubu" isimli bir organizasyon kurar. Amacı; aktif bir yanardağın harekete geçtiği adada yaşayan dinozorları adadan çıkarmanın bir yolunu bulmaktır. Claire, bu tehlikeli ve zor görevi yerine getirebilmek için de dinozorlara karşı baskınlığını kanıtlamış olan tanıdığı tek kişiden, Owen Grady'den yardım ister. İkilinin bir kurtarma görevi amacıyla gittikleri adada ise her şey sarpa saracaktır.
JURASSİC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK IMDB PUANI KAÇ?
Filmin IMDb puanı, 6.1\10'dur.
JURASSİC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK OYUNCULARI
- Chris Pratt- Owen Grady
- Bryce Dallas Howard - Claire Dearing
- B. D. Wong - Dr. Henry Wu
- Toby Jones
- Rafe Spall
- Justice Smith - Genç bir bilim adamı
- Daniella Pineda
- Ted Levine
- Geraldine Chaplin
- James Cromwell
İlgili Haberler
- Zeytin Ağacı dizisi konusu nedir? Zeytin Ağacı oyuncuları kimler? Zeytin Ağacı dizisi kaç bölüm, nerede çekildi?
- Vizontele Tuuba filmi konusu nedir? Vizontele Tuuba nerede çekildi? Vizontele Tuuba filminin konusu gerçek mi?
- Kingsman: Gizli servis filminin konusu nedir? Kingsman: Gizli Servis filminin oyuncuları kimlerdir?
-
Video Haberler
- Korkuluklardaki yılan paniğe yol açtı
- 'Yumurtaya zam yolda'
- Fenerbahçe'den Vladimir Putin açıklaması
- Kamyon alev alev yandı
- CHP'den Savcı Sayan'a çok sert tepki
- Konteyner tuvalet küle döndü
- Süpürgeyle hırsızları kovalayıp kaçırdı
- 15-20 vekile 'her şey değişir'
- Yakayı işte böyle ele verdi
- İzmir'de kocası tarafından bıçakla rehin alınan kadın ku
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Diploma' kararı ne anlama geliyor?
- Volkan Gültekin'in cevabı olay oldu
- Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı
- Diyanet, fetvasını eleştirenleri böyle hedef aldı!
- Kılıçdaroğlu'nun açıklaması piyasayı hareketlendirdi
- Cumhur İttifakı'nın oy kaybı yüzde 15'i aştı!
- Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne havlu attı!
- FETÖ’yü soruşturan FETÖ’den çıktı!
- AKP'li başkandan silahla gövde gösterisi
- Kadıköy'de Vladimir Putin sesleri!