Jurassic World: Yıkılmış Krallık konusu nedir? Jurassic World: Yıkılmış Krallık IMDb puanı kaç?

28 Temmuz 2022 Perşembe, 17:50

J. A. Bayona tarafından yönetilen bir Amerikan bilimkurgu macera filmi olan Jurassic World: Yıkılmış Krallık, 2015 yapımı Jurassic World'ün bir devamı ve Jurassic Park film serisinin beşinci filmidir. Filmin senaryosu Colin Trevorrow ve Derek Connolly tarafından yazılmıştır. İşte bir klasik haline gelmiş film hakkında merak edilen tüm detaylar...



JURASSİC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK KONUSU NEDİR?



Claire’in parkı yönetirken birer market ürünü gibi gördüğü dinozorlara olan bakış açısı değişir ve "Dinozor Koruma Grubu" isimli bir organizasyon kurar. Amacı; aktif bir yanardağın harekete geçtiği adada yaşayan dinozorları adadan çıkarmanın bir yolunu bulmaktır. Claire, bu tehlikeli ve zor görevi yerine getirebilmek için de dinozorlara karşı baskınlığını kanıtlamış olan tanıdığı tek kişiden, Owen Grady'den yardım ister. İkilinin bir kurtarma görevi amacıyla gittikleri adada ise her şey sarpa saracaktır.



JURASSİC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK IMDB PUANI KAÇ?



Filmin IMDb puanı, 6.1\10'dur.

JURASSİC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK OYUNCULARI