Scarlett Johansson'dan heyecan verici 'Jurassic World 4' güncellemesi

Yayınlanma: 24.06.2024 - 19:21

Güncelleme: 24.06.2024 - 19:21

Marvel'in büyük yıldızı Scarlett Johansson, Channing Tatum ile birlikte yeni filmi "Fly Me To The Moon"un tanıtımı sırasında yaklaşmakta olan "Jurassic World" filminde rol almaktan duyduğu heyecanı dile getirdi. Johansson, MCU'yu bugünkü haline getiren önemli figürlerden biri olarak, popüler bir seride başarıya ulaşmaya yabancı değil. "Jurassic Park" dünyasına adım atmanın ne anlama geldiği sorulduğunda Johansson şunları söyledi:

"Her şey. Ben çok büyük bir 'Jurassic Park' hayranıyım. Sinemada izlediğimi hatırladığım ilk filmlerden biri. Çok canlı bir şekilde gördüğümü hatırlıyorum. Hayatımı değiştirmiş gibiydi. Akıllara durgunluk vericiydi. Ne kadar heyecanlı olduğumu anlatamam."

Johansson, 90'lı yıllarda Steven Spielberg'in "Jurassic Park"ı ile başlayan film sevgisini dile getirdi. Johansson ayrıca, David Koepp'in seriden yaklaşık 30 yıl uzak kaldıktan sonra kaleme aldığı senaryo hakkında umut verici bir güncelleme yaptı:

"Senaryo inanılmaz. David Koepp yazdı. Yaklaşık 30 yıl sonra senaryoyu yazmak için geri döndü. Bu konuda o kadar tutkulu ki, bu harika bir şey."

Çekimlerine kısa bir süre önce Tayland'da başlanan "Jurassic World" yeniden başlatma filminin yönetmenliğini "The Creator" ve "Rogue One"ın yönetmeni Gareth Edwards üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Mahershala Ali, Jonathan Bailey ve Rupert Friend gibi isimler yer alıyor.