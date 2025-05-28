Schengen vizesi alırken dikkat edilmesi gereken yeni kurallardan biri de “cascade kuralı”dır. 2025 itibarıyla daha fazla başvuruyu etkileyen bu sistem, vize süresinin kademeli olarak artmasını ve kötüye kullanımı önlemeyi hedefliyor. Peki, Schengen vizesinde cascade kuralı nedir? Schengen vizesinde cascade kuralı nasıl uygulanır?

CASCADE KURALI NEDİR?

Cascade (kademeli) kural, Schengen vizesi başvurusunda bulunan kişilerin geçmiş seyahatlerine ve vize kullanım alışkanlıklarına göre değerlendirilmesi esasına dayanır.

Bu kurala göre, ilk kez başvuru yapan bir kişiye doğrudan uzun süreli (örneğin 1 yıl veya daha fazla süreli) çok girişli vize verilmez. Bunun yerine:

İlk başvurularda genellikle 1 girişli veya kısa süreli vize verilir.

Seyahat kurallarına uygun hareket eden ve dönüşlerinde ihlalde bulunmayan kişilere sonraki başvurularında daha uzun süreli çok girişli vize verilebilir.

CASCADE KURALI NASIL UYGULANIR?

Avrupa Komisyonu’nun belirlediği yeni uygulama çerçevesinde:

İlk Vize Başvurusu: Genelde 7-15 gün arası kısa süreli tek girişli vize verilir.

İkinci ve Üçüncü Vize Başvurusu: Eğer önceki seyahat kurallara uygun şekilde tamamlandıysa, 6 ay veya 1 yıl süreli çok girişli vize verilebilir.

Dördüncü ve Sonraki Başvurular: Kişi güvenilir yolcu olarak değerlendirilirse 2 yıl veya 5 yıl geçerli çok girişli Schengen vizesi alabilir.



