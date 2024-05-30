Şebnem Kısaparmak kimdir? Şebnem Kısaparmak kaç yaşında, nereli?

Fatih Kısaparmak'ın eşi Şebnem Kısaparmak sosyal medyada araştırma konusu oldu. Peki, Şebnem Kısaparmak kimdir? Şebnem Kısaparmak kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2024 - 21:00
Şebnem Kısaparmak kimdir? Şebnem Kısaparmak kaç yaşında, nereli?
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Kanal D ekranında yayınlanan 2. sayfa programında kendisine ilişkin soruları yanıtlayan Şebnem Kısaparmak sosyal medyada araştırma konusu oldu.  Peki, Şebnem Kısaparmak kimdir? Şebnem Kısaparmak kaç yaşında, nereli?

ŞEBNEM KISAPARMAK KİMDİR?

Şebnem Ergür Kısaparmak ya da bilinen adıyla Şebnem Kısaparmak 1969 yılında Ankara'da doğmuştur. Başta TRT olmak üzere çeşitli kanallarda Haber Spikerliği ve sunuculuk yapmıştır. Genç yaşlarda mesleğe başladığı TRT'den Kanal 6'ya geçmiş ve uzun süre bu kanalda Haberleri sunmuştur. 1997'de TGRT'de yayınlanan İskele Sokak isimli dizide bir haber spikeri rolünde oynamıştır. Sonraki yıllarda Kanal 7'ye geçmiştir. Kanal 7'de bir dönem Haberleri sunmuş daha sonra gündüz kuşağında yayınlanan kadın programları ve Eğlence Programları hazırlayıp sunmuştur. Şiir yazmayı seven Şebnem Kısaparmak ayrıca kendi sesiyle okuduğu şiir albümleri'de çıkarmıştır. 

ŞEBNEM KISAPARMAK EVLİ Mİ?

Fatih Kısaparmak ile evli olan Şebnem Kısaparmak'ın bu evliliğinden Ozan ve Kaan adında iki oğlu bulunmaktadır.


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