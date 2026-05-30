Şebnem Sönmez kimdir, kaç yaşında? Şebnem Sönmez hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Oyuncu Şebnem Sönmez, mahkeme kararıyla CHP genel başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’na yazdığı açık mektup ile gündeme geldi.

ŞEBNEM SÖNMEZ KİMDİR?

5 Haziran 1968 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Şebnem Sönmez, çocukluk ve gençlik yıllarını bu şehirde geçirdi. Lise eğitimini Pendik Lisesi'nde tamamlayan başarılı isim, sanata ve sahneye olan tutkusu nedeniyle lise yıllarından itibaren tiyatroyla ilgilenmeye başladı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Eğitiminin ardından Dormen Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve BKM (Beşiktaş Kültür Merkezi) gibi Türkiye'nin en köklü ve saygın tiyatro sahnelerinde görev aldı.

2013 yılındaki Gezi Pakı eylemlerine ilk günden itibaren destek verdi.

TELEVİZYON VE SİNEMA KARİYERİ

Şebnem Sönmez, kamera karşısına ilk olarak 1990'lı yılların başlarında geçti. Ancak Türkiye çapında geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan en önemli proje, Türk televizyon tarihinin kült yapımlarından Bir Demet Tiyatro oldu. Bu yapımda canlandırdığı "Mücver Abla" karakteriyle komedi alanındaki ustalığını kanıtladı.

Ardından 2000'li yıllara damga vuran fenomen dizi Yedi Numara'da "Zeliha Yenge" karakterine hayat vererek izleyicilerin kalbinde taht kurdu. Sadece komedide değil, dram ağırlıklı yapımlarda da ne kadar derinlikli bir oyuncu olduğunu Elveda Rumeli dizisindeki "Fatma" rolüyle Türk halkına gösterdi. Sinema perdesinde ise Vizontele, Abdülhamit Düşerken ve Korkuyorum Anne gibi oldukça önemli ve ödüllü filmlerde rol aldı.

ŞEBNEM SÖNMEZ'İN ÖZEL HAYATI

1994 yılında kendisi gibi oyuncu olan Olgun Şimşek ile dünyaevine girdi. Ancak çift, 6 yıllık evliliklerinin ardından 2000 yılında boşandı.

OYNADIĞI DİZİLER

Yaz Evi (1993) - Nurşen

Bir Demet Tiyatro (1995 - 2002 / 2006-2007) - Mücver Abla / Mücella

Dış Kapının Mandalları (1998) - Neşe

Güneş Yanıkları (2000) - Sinem

Yedi Numara (2000 - 2003) - Zeliha Ballıoğlu

Çarli İş Başında (2000) - Nalan

Aşk Meydan Savaşı (2002) - Nazan

Perili Ev (2004) - Pembe

Avrupa Yakası (2005) - Nadide (Konuk Oyuncu)

Erkekler Ağlamaz (2006) - Mitat

Bir Demet Tiyatro (2006) - Mücver Abla

Elveda Rumeli (2007 - 2009) - Fatma

Aşk Bir Hayal (2009) - Fatma

Seni Bana Yazmışlar (2011) - Melahat

Çarpışma (2018 - 2019) - Asiye Karaca

Gizli Saklı (2022) - Aynur

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? (Netflix - 2023) - Konuk Oyuncu

ŞEBNEM SÖNMEZ'İN ROL ALDIĞI SİNEMA FİLMLERİ

Vizontele (2001) - Gülizar

Abdülhamid Düşerken (2002) - Şahinde

Korkuyorum Anne (2004) - Neriman (Bu rolüyle 16. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.)

Döngel Karhanesi (2005) - Neriman

Beş Vakit (2006) - Yıldız'ın Annesi

Sürgün İnek (2014) - Hanife

Kocan Kadar Konuş (2015) - Babanne

Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2016) - Babanne

Aşk Tesadüfleri Sever 2 (2020) - Neval

Bergen (2022) - Suna (Bergen'in Annesi)

Merve Kült (Netflix - 2023) - Nevra Kültür

OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI

Alo Arkadaş (1994) – Dormen Tiyatrosu

Balkon (1998) – Tiyatro Stüdyosu (Hırsız, Chantal, Köle rolleriyle)

Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? (1999) – BKM

Sesler Ziller Bizler (2000) – Kent Oyuncuları

Ben Anadolu (2003) – İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları

Cimri (2004) – Oyun Atölyesi (Frosine rolüyle)

Bana Mastikayı Çalsana (2006) – Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu

Düğün (2011) – Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu (Ahsen rolüyle)

Eski Moda Komedya (2013) – Tebdil-i Mekan (Yönetmen olarak)

Bütün Kadınların Kafası Karışıktır (2016) – Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu

Aşık Shakespeare (2023) – Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu (Kraliçe Elizabeth ve Dadı rolleriyle)

Bir Terennüm (2023) – Kumbaracı50 (Süpervizör)

Virtüöz Seviyesindeki Oyunculuğun Kısa Tarihi Yahut Anket (2024) – Anyamanya Kumpanya (Dış Ses)

Bulaşıkçılar (2025) – Myart (Oyuncu)