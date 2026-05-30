Şebnem Sönmez kimdir, kaç yaşında? Şebnem Sönmez hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Oyuncu Şebnem Sönmez, mahkeme kararıyla CHP genel başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’na yazdığı açık mektup ile gündeme geldi.
ŞEBNEM SÖNMEZ KİMDİR?
5 Haziran 1968 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Şebnem Sönmez, çocukluk ve gençlik yıllarını bu şehirde geçirdi. Lise eğitimini Pendik Lisesi'nde tamamlayan başarılı isim, sanata ve sahneye olan tutkusu nedeniyle lise yıllarından itibaren tiyatroyla ilgilenmeye başladı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Eğitiminin ardından Dormen Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve BKM (Beşiktaş Kültür Merkezi) gibi Türkiye'nin en köklü ve saygın tiyatro sahnelerinde görev aldı.
2013 yılındaki Gezi Pakı eylemlerine ilk günden itibaren destek verdi.
TELEVİZYON VE SİNEMA KARİYERİ
Şebnem Sönmez, kamera karşısına ilk olarak 1990'lı yılların başlarında geçti. Ancak Türkiye çapında geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan en önemli proje, Türk televizyon tarihinin kült yapımlarından Bir Demet Tiyatro oldu. Bu yapımda canlandırdığı "Mücver Abla" karakteriyle komedi alanındaki ustalığını kanıtladı.
Ardından 2000'li yıllara damga vuran fenomen dizi Yedi Numara'da "Zeliha Yenge" karakterine hayat vererek izleyicilerin kalbinde taht kurdu. Sadece komedide değil, dram ağırlıklı yapımlarda da ne kadar derinlikli bir oyuncu olduğunu Elveda Rumeli dizisindeki "Fatma" rolüyle Türk halkına gösterdi. Sinema perdesinde ise Vizontele, Abdülhamit Düşerken ve Korkuyorum Anne gibi oldukça önemli ve ödüllü filmlerde rol aldı.
ŞEBNEM SÖNMEZ'İN ÖZEL HAYATI
1994 yılında kendisi gibi oyuncu olan Olgun Şimşek ile dünyaevine girdi. Ancak çift, 6 yıllık evliliklerinin ardından 2000 yılında boşandı.
OYNADIĞI DİZİLER
Yaz Evi (1993) - Nurşen
Bir Demet Tiyatro (1995 - 2002 / 2006-2007) - Mücver Abla / Mücella
Dış Kapının Mandalları (1998) - Neşe
Güneş Yanıkları (2000) - Sinem
Yedi Numara (2000 - 2003) - Zeliha Ballıoğlu
Çarli İş Başında (2000) - Nalan
Aşk Meydan Savaşı (2002) - Nazan
Perili Ev (2004) - Pembe
Avrupa Yakası (2005) - Nadide (Konuk Oyuncu)
Erkekler Ağlamaz (2006) - Mitat
Bir Demet Tiyatro (2006) - Mücver Abla
Elveda Rumeli (2007 - 2009) - Fatma
Aşk Bir Hayal (2009) - Fatma
Seni Bana Yazmışlar (2011) - Melahat
Çarpışma (2018 - 2019) - Asiye Karaca
Gizli Saklı (2022) - Aynur
Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? (Netflix - 2023) - Konuk Oyuncu
ŞEBNEM SÖNMEZ'İN ROL ALDIĞI SİNEMA FİLMLERİ
Vizontele (2001) - Gülizar
Abdülhamid Düşerken (2002) - Şahinde
Korkuyorum Anne (2004) - Neriman (Bu rolüyle 16. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.)
Döngel Karhanesi (2005) - Neriman
Beş Vakit (2006) - Yıldız'ın Annesi
Sürgün İnek (2014) - Hanife
Kocan Kadar Konuş (2015) - Babanne
Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2016) - Babanne
Aşk Tesadüfleri Sever 2 (2020) - Neval
Bergen (2022) - Suna (Bergen'in Annesi)
Merve Kült (Netflix - 2023) - Nevra Kültür
OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI
Alo Arkadaş (1994) – Dormen Tiyatrosu
Balkon (1998) – Tiyatro Stüdyosu (Hırsız, Chantal, Köle rolleriyle)
Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? (1999) – BKM
Sesler Ziller Bizler (2000) – Kent Oyuncuları
Ben Anadolu (2003) – İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
Cimri (2004) – Oyun Atölyesi (Frosine rolüyle)
Bana Mastikayı Çalsana (2006) – Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu
Düğün (2011) – Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu (Ahsen rolüyle)
Eski Moda Komedya (2013) – Tebdil-i Mekan (Yönetmen olarak)
Bütün Kadınların Kafası Karışıktır (2016) – Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu
Aşık Shakespeare (2023) – Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu (Kraliçe Elizabeth ve Dadı rolleriyle)
Bir Terennüm (2023) – Kumbaracı50 (Süpervizör)
Virtüöz Seviyesindeki Oyunculuğun Kısa Tarihi Yahut Anket (2024) – Anyamanya Kumpanya (Dış Ses)
Bulaşıkçılar (2025) – Myart (Oyuncu)