Seda Akgül'den Kısmetse Olur 'itirafı': İçeride milyonlarımı bırakıp kaçtım

Kısmetse Olur programının eski sunucusu Seda Akgül'ün sunuculuk dönemine ilişkin yaptığı açıklamalarıyla sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 10:10
Seda Akgül'den Kısmetse Olur 'itirafı': İçeride milyonlarımı bırakıp kaçtım
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Geçen senelerde sunuculuğunu Seda Akgül'ün üstlendiği Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur yeni formatıyla, YouTube platformunda.

Öykü Sertel'in sunduğu programının eski sunucusu Seda Akgül ise kendi döneminde yaşananları anlattığı paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya üzerinden "Neden yine siz sunmuyorsunuz?" ve "Geri dönecek misiniz?" sorularına yanıt veren Akgül, "O programda sahte olmayan ve vicdanlı tek unsur bendim. Perde arkasını bana asla anlatmazlardı. Yapımcılar beni sevmez çünkü inandığımı savunurdum. İnsanların duyguları ile oynamak çok büyük günah. Ben de yaşıyorum" dedi.

Akgül açıklamasının  devamında şunları söyledi:

"Beni almazlar, çünkü ben genç kardeşlerime kıyamadım. İçeride milyonlarımı bırakıp kaçtım. Adnan’a, Didem’e, Eser’e, Melis’e, Mehtap’a vs vs vs Onur’a, Aycan’a sorun! Ben işsiz, parasız kalmayı göze aldım… Herkese sorun!"


Kısmetse Olur Seda Akgül Kanal D youtube

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