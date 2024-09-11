Yayınlanma: 11.09.2024 - 11:13

Güncelleme: 11.09.2024 - 11:13

Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinde Leyla karakterine hayat veren Cemre Baysel'in yaşamı meak edildi. Peki, Cemre Baysel kim, kaç yaşında, nereli? Cemre Baysel hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

CEMRE BAYSEL KİM?

5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de doğdu. Ege Üniversitesi'nde sanat eğitimi aldı. Televizyona ilk çıkışını 2014 yılında Yeşil Deniz dizisinden yardımcı bir rol ile yaptı. Daha sonra, 2017 yılında İsimsizler dizisinde bir süre yer aldı. Ardından tarihî drama Payitaht Abdülhamid dizisinde "Firuze" rolünde oynadı. 2018-2019 yılları arasında Elimi Bırakma dizisindeki yardımcı rolüyle ön plana çıktı. Daha sonra suç drama dizisi Ramo'da küçük bir rolü vardı. 2020 yılında Sol Yanım dizisinde rol aldı. 2021 yılında yayımlanan romantik komedi türündeki Baht Oyunu adlı dizi de Aytaç Şaşmaz’la birlikte başrolde yer aldı.

CEMRE BAYSEL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Yeşil Deniz

İsimsizler

Payitaht Abdülhamid

Elimi Bırakma

Ramo

Sol Yanım

Baht Oyunu

Şarkılar Bizi Söyler

Senden Daha Güzel

Sakla Beni

Leyla

CEMRE BAYSEL HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Aşk Filmi

CEMRE BAYSEL'İN KAZANDIĞI ÖDÜLLER...

7. Altın 61 Ödülleri - Yılın En İyi Romantik Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu

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