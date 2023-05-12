Seda Sayan'dan 'Kadir Doğulu' yorumu
Seda Sayan, Kadir Doğulu'nun bir gece kulübündeki görüntüleri hakkında canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Kadir Doğulu'nun gece kulübünde çekilen ve çok konuşulan görüntüleri Seda Sayan'a soruldu.
Eşi ile birlikte katıldığı 2. Sayfa programında konuşan Sayan, "Onlar ne diyorsa doğrudur ama benzer bir durumda Çağlar'ın cevap hakkı olmaz" dedi.
Seda Sayan şunları söyledi:
“Neslihan ile Kadir'i çok severim. Çok yakından da tanıdım. Onlar ne diyorsa doğrudur.
Çağlar bensiz gece kulübüne gidemez, ben de kocamsız gidemem. Çağlar bana 'bu gece kulübü gidiyorum' diyorsa, ben de giderim. Ben ona diyorsam o da gelir... Çünkü ben cevap hakkı vermem. Ben üzülmemeliyim. Ben bu duruma düşmemeliyim. Kırmızı çizgim bu, bunu o da bilir.
Avcı kadınları gözünden tanırım. Çağlar'a ‘Bir kadının sana doğru geldiğini gördüğün an 'karımdan korkuyorum' diyeceksin’ dedim. Ben bir şey yapmam, çok güzel uzarım. Cevap hakkı yok, beni kaybeder.”
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