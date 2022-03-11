Sedef Kabaş kimdir, kaç yaşında, nereli, ne mezunu? İşte hayat hikayesi

11 Mart 2022 Cuma, 13:29

Eğitiminin ardından iki yıl CNN International'da çalışan Sedef Kabaş, 'Almanya'da Türk Döneri' başlıklı haberyle CNN Dünya Raporu Konferansı çerçevesinde verilen 'En İyi Haber Ödülü'nü almaya hak kazandı. Bunun yanı sıra kariyeri boyunca hazırladığı özel haberleriyle ve aktüel belgeselleriyle çeşitli ödüllere layık görüldü.

SEDEF KABAŞ NE DEDi, NEDEN TUTUKLANDI?

Sedef Kabaş, 21 Ocak 2022 tarihinde Tele1'de hazırlayıp sunduğu programda, "Şuna inanıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan dönüp şöyle siyasi hayatına baksa... Kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok şans verdi. Çok iyi makamlara getirdi, çok destek verdi, çok oy verdi, çok paye verdi. Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" sözü nedeniyle hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı ve 1 gün sonra tutuklandı. 11 Mart 2022 tarihinde ise yargılandığı davadan beraat ederek cezaevinden tahliye edildi.

SEDEF KABAŞ'IN HAYATI

8 Aralık 1968 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaya geldi. Annesi Mualla Kabaş'tır, babası mücevher tasarımcısı Mehmet Kabaş'tır.

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Fulbright bursuyla ABD'de Boston Üniversitesi'nde televizyon haberciliği üzerine yüksek lisans yaptı. Daha sonra Türkiye'de Marmara Üniversitesi'nde genel gazetecilik bölümünde 'Söyleşi, Röportaj ve Soru Sorma' başlıklı teziyle doktora yaptı.

1992 yılında kurucuları arasıında yer aldığı Power FM radyosunda haber bültenleri hazırlayıp sundu.

1995-1997 yılları arasında Atlanta'da CNN International'da gazeteci olarak çalıştı. Bu görevi sırasında Ortadoğu, Avrupa ve Balkanlar ile ilgili haberler hazırlayan Sedef Kabaş, bu kurumda çalışan ilk Türk gazeteci oldu.

1997 yılından sonra NTV, ATV, TV8, Skytürk televizyon kanallarında çeşitli programları hazırladı.

Yapımcısı olduğu 'Portreler' programında birçok alanda ünlü konuklar ağırladı, 1999 yılında 'Diyalog En Başarılı Sunucu Ödülü'ne layık görüldü.

2001-2011 yılları arasında Pera İstanbul, Bahçeşehir Üniversitesi, Kültür Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi ve İstanbul Akademi gibi birçok kurumda medya ilişkileri, ses ve beden dili, diksiyon, sunum becerileri, etkili haber yazımı, röportaj teknikleri konusunda ders verdi.

TRT 2'de televizyon, radyo, basın, reklam ve internet dünyasındaki gelişmelere odaklanan 'Medya Medya' adlı programı hazırlayıp sundu.

'Sesli Düşününler' adlı uzun soluklu programda edebiyatın ünlü kişilerini konuk eden Sedef Kabaş, bu programdaki söyleşilerini aynı adla kitaplaştırdı. Bunun haricinde, 'Zamanı Dize Getirenler', '41 Kadın 41 Öykü - İpek Dokulu Başarılar', '60 Kadın 60 Öykü - İpek Dokulu Başarılar', 'Soru Sorma Sanatı', 'Hayatını Seçen Kadın-Hocaların Hocası Nermin Abadan Unat', 'Muazzam Muazzez-Muazzez İlmiye Çığ' adlı kitaplar yayımladı.

2007 yılında 'Sedef Kabaş Eğitim, Koçluk, Danışmanlık' adlı şirket kurdu. Bu şirkette üst düzey yöneticilere iletişim koçluğu yaptı, şirketlere iletişim ve medya alanında eğitimler verdi.

2013 yılında gerçekleşen 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ile ilgili yazı ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle 2015 yılında yargılandı ve beraat etti.

Katıldığı bir programdaki sözleri nedeniyle 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret iddiasıyla yargılandı; 11 ay 20 gün ceza aldı ve cezası ertelendi.

Halk TV ve Tele1 kanallarındaki çeşitli programlara yorumcu olarak katılan Sedef Kabaş, 21 Ocak 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine kondu. 11 Mart 2022 tarihinde davadan beraat ederek tahliye edildi.

ÖZEL YAŞAMI

1968 doğumlu olan Sedef Kabaş, 2022 yılı itibarıyla 54 yaşında.

2009 yılında yönetim danışmanı Rıdvan Yirmibeşoğlu ile evlendi. Çiftin, 'Yavuz' (d.2010) adında bir oğlu bulunuyor.

Sedef Kabaş 1.70 metre boyunda, 67 kilo ve yay burcu.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @sedefkabas, Twitter'da @sedefkabas, Youtube'da @sedefkabastv kullanıcı adıyla yer alıyor.

Kişisel internet sitesi www.sedefkabas.com adresidir.

SEDEF KABAŞ KİTAPLARI

2003 - Sesli Düşünenler

2005 - Zamanı Dize Getirenler

2007 - 41 Kadın 41 Öykü

2008 - 60 Kadın 60 Öykü

2009 - Soru Sorma Sanatı

2010 - Hayatını Seçen Kadın

2016 - Muazzam Muazzez - Muazzez İlmiye Çığ'dan 100 Yaşın Sırları ve Yaşama Dair Muhteşem Tavsiyeler