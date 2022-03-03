Hazal Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim? İşte hayat hikayesi

03 Mart 2022 Perşembe, 17:44

Netflix'te 3 Mart 2022 günü yayınlanan 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisinde 'Esra' karakteriyle büyük beğeni toplayan Hazal Kaya, 2022 yılında verdiği bir röportajda, "Gurur ve mutluluk duyduğum bir proje. Hâlâ otelin önünden geçtiğimde içeri girsem de ekip orada olsa diyorum. 60'larda çiçek çocuklarla takılmak isterdim... 1926'da Pera Palas'taki ilk yılbaşı kutlamasına bir uğrar, yine aynı dönem Paris'te Gerda Taro ile (Alman fotoğrafçı) bir kahve içebilirdik. 70'lerde New York'un diskolarına ve ballroom'larına gidip eğlenebilirdim..." diye konuştu.

Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı

HAZAL KAYA'NIN HAYAT HİKAYESİ

1 Ekim 1990 tarihinde Gaziantep'te dünyaya geldi. Tam adı Leyla Hazal Kaya'dır.

Annesi ve babası avukat olan Hazal Kaya, çocukluğunu İstanbul'un Balat semtinde geçirdi. 1997 yılında annesi ve babasının boşanmasının ardından annesi Ayşegül Kaya ile yaşamaya başladı. 4,5 yaşında kemana, 7 yaşında baleye başladı.

İlk ve ortaöğrenimini Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda, lise eğitimini İstanbul İtalyan Lisesi'nde tamamladı. Okulun tiyatro kolunda ve korosunda yer alan Hazal Kaya, liseye devam ederken cast ajansına giderek kayıt yaptırdı ve oyunculuğa adım attı.

Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi bölümünde tamamladı.

Oynadığı bir reklam filmiyle ilk kez kamera karşısına geçti. Ekol Drama'da Ayla Algan'dan ve Modern Oyunculuk Teknikleri Atölyesi'nde Ümit Çırak'tan oyunculuk eğitimi aldı.

2007 yılında 'Genco' dizisinde ilk kez başrol olarak yer aldı. 2008 yılında Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan 'Aşk-ı Memnu' dizisinde 'Nihal' karakterini oynadı.

2011 ve 2013 yıllarında 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi' dizisinde 'Berna Ç.' karakteriyle iki bölüm oynadı. Aynı zamanda 'Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm' sinema filminde de rol aldı.

2011 yılında Adını Feriha Koydum dizisinde Çağatay Ulusoy ile birlikte başrolü paylaştı.

Hazal Kaya; 2012 yılında 'Son Yaz-Balkanlar', 2013 yılında A.Ş.K., 2015 yılında 'Maral', 2017 yılında 'Bizim Hikaye' dizilerinde boy gösterdi.

İlk sinema filmi deneyimini 2011 yılında 'Çalgı Çengi' filminde konuk oyuncu olarak yaşadı. Aynı yıl 'Ay Büyürken Uyuyamam', 2012 yılında 'Bu Son Olsun', 2013 yılında 'Mavi Dalga', 2014 yılında 'İtirazım Var', 2015 yılında 'Kırık Kalpler Bankası', 2021 yılında 'Benden Ne Olur' sinema filmlerinde yer aldı.

'Esra' karakteriyle başrolünde yer aldığı 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisi, 3 Mart 2022 tarihinde Netflix'te izleyiciyle buluştu.

ALİ ATAY İLE HAZAL KAYA NASIL TANIŞTI?

Verdiği bir röportajda, yazdığı bir film senaryosu için Hazal Kaya ile bir araya gelen Ali Atay, aşka dönüşen ilişkilerini şöyle anlattı: "Mutluyuz. Bizim için aşk bir süre sonra daha kuvvetli, başka türde, büyük bir şeye dönüştü. Birbirimize daha yüksek bir perdeden aşık olduğumuzu düşünüyorum. Hazal ile aramızda çok güçlü bir bağ var. Nedenlerini araştırmıyor, sadece var olan bu sürecin tadını çıkarıyoruz. Yarın her şey değişir mi? Bilemem, ilgilenmiyorum yarın ne olacağıyla. Hazal 23, ben 36 yaşındaydım. Yaşlarımızın farkında bile değildim. O da değildi. Yaşını sorduğumu bile hatırlamıyorum. İnsanlara memleketlerini ve yaşlarını hiç sormuyor bile olabilirim. Velhasıl, ilk tanışmamız benim yazdığım bir film senaryosu içindi. Doğal olarak aklımda Hazal başka bir yerde konumlanmıştı. Zaman içinde ilişkimiz başladı, filmi de çekemedik."

Ali Atay'ın, Hazal Kaya ile tanışmasına vesile olan sinema filmi ise henüz çekilmedi.

ÖZEL YAŞAMI

1990 doğumlu olan Hazal Kaya, 2022 yılı itibarıyla 32 yaşındadır.

2019 yılında oyuncu Ali Atay ile evlendi ve aynı yıl oğlu 'Fikret Ali'yi dünyaya getirdi.

Hazal Kaya 1.58 metre boyunda, 49 kilo ve terazi burcudur.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @hazalkaya, Twitter'da @HazalKaya110 kullanıcı adıyla yer almaktadır.

HAZAL KAYA DİZİLERİ

2006 - Sıla (Berrin)

2006 - Taşların Sırrı (Bengü)

2006 - Acemi Cadı (Pelin)

2007-2008 - Genco (Özge/Gülay)

2008-2010 - Aşk-ı Memnu (Nihal Ziyagil)

2011 - Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Berna Ç.) (Konuk Oyuncu)

2011-2012 - Adını Feriha Koydum (Feriha Yılmaz)

2012 - Son Yaz-Balkanlar 1912 (Emine)

2013 - A.Ş.K. (Azra Özak)

2015 - Maral: En Güzel Hikayem (Maral Erdem)

2017-2019 - Bizim Hikaye (Filiz Elibol Aktan)

2020 - Menajerimi Ara (Konuk Oyuncu)

2021-2022 - Misafir (Gece / Güneş)

2023 - Pera Palas'ta Gece Yarısı (Esra)

HAZAL KAYA FİLMLERİ

2011 - Çalgı Çengi (Konuk Oyuncu)

2011 - Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm (Berna Ç.)

2011 - Ay Büyürken Uyuyamam (Hülya)

2012 - Bu Son Olsun (Lale)

2013 - Mavi Dalga (Arzu)

2014 - İtirazım Var (Zeynep Bulut)

2015 - Kırık Kalpler Bankası (Aslım)

2022 - Benden Ne Olur (Sertab Bal)

HAZAL KAYA REKLAMLARI

2006 - Tofita

2007 - Nescafe

2007 - Molped

2007 - Turkcell

2008 - Eti Burçak

2010 - Penti

2012 - Bingo

2014 - Lux Arabia

2020-2021 - İstegelsin

2021 - Önlem Bebek Bezi