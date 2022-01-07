Çağatay Ulusoy’un 'Süslü Korkuluk'taki partneri belli oldu

07 Ocak 2022 Cuma, 10:17

Çağatay Ulusoy’un TV8 için çekeceği Süslü Korkuluk dizisi, ‘Baba’dan sonra bu sezonun en merak edilen işlerinin başında geliyor.

OGM Pictures imzalı diziyi son yılların izlenme rekoru kıran dizilerini çeken Cem Karcı yönetecek. Diziyi çekmek için İspanya’dan gelen Karcı’nın çektiği fragman yılbaşı sonrası yayınlandı.

ULUSOY’UN PARTNERİ AÇIKLANDI

Çağatay Ulusoy’un bir moda tasarımcısına hayat verdiği dizideki partneri de netleşti.

Hafsanur Sancaktutan ve birkaç oyuncunun daha adının geçtiği başrol Alina Boz’un oldu.

TV100’de yer alan habere göre Çağatay Ulusoy, daha önce Disney Plus’a sunduğu projelerde de Alina Boz’la partner olmak istediğini yakın çevresiyle paylaşmıştı.

İLK TANITIM GELMİŞTİ

Yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği ve OGM yazı grubunun kaleme aldığı Süslü Korkuluk dizisi, 31 Aralık gecesi ekranlara gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında ilk kez gösterilmişti. Çağatay Ulusoy'un bir tarladaki korkuluğun üzerine kıyafetler diktiği fragmanda, ünlü oyuncunun yeni rolü ise büyük heyecan yaratmıştı.