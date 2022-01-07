Çağatay Ulusoy’un 'Süslü Korkuluk'taki partneri belli oldu
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un başrol olarak yer aldığı ve TV8'de ekrana getirilecek olan 'Süslü Korkuluk' dizisindeki partneri belli oldu. Merakla beklenen Süslü Korkuluk'ta Çağatay Ulusoy'un partnerinin son olarak Maraşlı'da rol alan Alina Boz olacağı öğrenildi.
Çağatay Ulusoy’un TV8 için çekeceği Süslü Korkuluk dizisi, ‘Baba’dan sonra bu sezonun en merak edilen işlerinin başında geliyor.
OGM Pictures imzalı diziyi son yılların izlenme rekoru kıran dizilerini çeken Cem Karcı yönetecek. Diziyi çekmek için İspanya’dan gelen Karcı’nın çektiği fragman yılbaşı sonrası yayınlandı.
ULUSOY’UN PARTNERİ AÇIKLANDI
Çağatay Ulusoy’un bir moda tasarımcısına hayat verdiği dizideki partneri de netleşti.
Hafsanur Sancaktutan ve birkaç oyuncunun daha adının geçtiği başrol Alina Boz’un oldu.
TV100’de yer alan habere göre Çağatay Ulusoy, daha önce Disney Plus’a sunduğu projelerde de Alina Boz’la partner olmak istediğini yakın çevresiyle paylaşmıştı.
İLK TANITIM GELMİŞTİ
Yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği ve OGM yazı grubunun kaleme aldığı Süslü Korkuluk dizisi, 31 Aralık gecesi ekranlara gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında ilk kez gösterilmişti. Çağatay Ulusoy'un bir tarladaki korkuluğun üzerine kıyafetler diktiği fragmanda, ünlü oyuncunun yeni rolü ise büyük heyecan yaratmıştı.
Video Haberler
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
En Çok Okunan Haberler
- Demirören'e Milli Piyango'dan kötü haber
- Merkez Bankası rezervinde yeni dip!
- Uğur Dündar'dan kötü haber
- Yiğit Bulut'un başını ağrıtacak alışveriş
- Ünlü bankadan kritik Bitcoin tahmini
- AKP'nin ödediği yüzlerce milyon ortaya çıktı
- Alkol ve sigara zammına isyan etti
- Kripto para dolandırıcılığında rekor: 14 milyar dolar
- İşçiler ayağa kalktı: 'Yönetim istifa'
- DSÖ'den korkutan Omicron açıklaması