Seden Bozbey kimdir? Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in eşi Seden Bozbey kaç yaşında, nereli? Seden Bozbey neden gözaltına alındı?

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bozbey'in eşi Seden Bozbey ve Bozbey'in kızı dahil 59 kişi gözaltına alındı. Peki, Seden Bozbey kimdir? Mustafa Bozbey'in eşi Seden Bozbey kaç yaşında, nereli? Seden Bozbey neden gözaltına alındı?

SEDEN BOZBEY KİMDİR?

Seden Bozbey 1979 yılında İzmir’de doğdu. İlk, orta ve liseyi İzmir Bornova’da okudu. Lisans eğitimini ise Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamladı.

SEDEN BOZBEY'İN HAYATI VE KARİYERİ

İzmir’deki liselerde sözleşmeli öğretmenlik yaptıktan sonra iş nedeniyle geldiği Bursa’ya yerleşerek Nilüfer Belediyesi’nde sosyolog olarak göreve başladı. Belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevini de üstlenen Seden Bozbey 2014 yılında Mustafa Bozbey ile evlendi. Mustafa Bozbey’in isteği üzerine vakıf müdürlüğü görevine getirildi.

SEDEN BOZBEY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Suç İşlemek Amacı ile Kurulan Örgüte Üye Olma, Rüşvet, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama ve İmar Kirliliğine Neden Olma’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; İlimiz Nilüfer ilçesinde dönemin Nilüfer Belediye Başkanları Mustafa BOZBEY, Turgay ERDEM ve bir kısım belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıklarının tespit edilmesi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü görevlilerince 31.03.2026 tarihinde aralarında suç örgütü lideri konumunda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa BOZBEY ve Nilüfer Belediyesi Eski Başkanı Turgay ERDEM'in de (Tutuklu) bulunduğu 59 şüpheliye yönelik olarak Bursa merkezli toplam 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda; 55 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, Şüphelilere ait 51 ikamet, 23 adet şirket/iş yeri ve 1 adet vakıf adresi ile şüphelilerin kullanımında olan araçlarında arama ve el koyma işlemlerinin yanı sıra firari 4 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur."