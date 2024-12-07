Yayınlanma: 07.12.2024 - 00:35

Güncelleme: 07.12.2024 - 00:35

MasterChef'te ödül oyunu heyecanı yaşandı ve mavi ile kırmızı takım ödül için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Yarışmacılar, ödül oyunu gecesinde kestane kullanarak soğuk başlangıç, çorba, ara sıcak, ana yemek ve tatlı hazırladı. MasterChef’in bu bölümünde, yarışmacılar yemekleri birbirine iple bağlı olarak yaparak izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı. Peki, 6 Aralık Cuma günü MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye'deki büyük ödül nedir? İşte, büyük ödülü kazanan o yarışmacı...

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te ödül oyununu kazanan takım Kırmızı takım oldu. Yapılan tadımlar sonucunda Mavi ve Kırmızı takımın yemeklerinin ikisi de başarılı bulunurken, kazananı belirlemek için tatlı tabağına karar verildi. Tatlı kategorisinde üstün bir performans sergileyen Kırmızı takım, ödül oyununu galibiyetle tamamladı.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DEKİ BÜYÜK ÖDÜL NEDİR?

MasterChef Türkiye’de oyunu kazanan yarışmacıya 6 Aralık Cuma günü 150 bin TL’lik verildi.

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

MasterChef'te ödül oyununu kazanan takım olarak Kırmızı takım bireysel mücadele etti. Şefler, kırmızı takım yarışmacılarından Bibimbap yapmalarını istedi. Yapılan tadımların ardından şefler, en başarısız tabağı çıkaran ismin Alper olduğunu açıkladılar. Gecenin üçüncüsü olarak Erim belirlendi. MasterChef'te ödül oyunun kazananı ve 150 bin TL'nini sahibi Onur oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER?

Şirin

Beyza

Emre