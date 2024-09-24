Şef Mehmet Yalçınkaya'nın tabağı gündem oldu: Fiyatı ortaya çıktı

Yayınlanma: 24.09.2024 - 11:47

Güncelleme: 24.09.2024 - 11:48

MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden olan ve yıllardır ekranlarda yaptığı yorumlarla zaman zaman eleştirilerin hedefi olan başarılı şef Mehmet Yalçınkaya, programda yarışmacıları azarlaması ve sert tavırlarıyla zaman zaman seyirciyi kızdırıyor.

Fakat şimdilerde ünlü şef tavırlarıyla değil imza tabağı nedeniyle gündeme geliyor.

Programda yarışmacılara yapmaları için sunduğu ünlü şefin simit üzerine deniz mahsülleriyle yaptığı tabak alay konusu olmuştu.

Sosyal medyada gündem tabak için olumsuz yorumlar yapıldı. Eleştirilerin ardından da Mehmet Yalçınkaya sosyal medya hesabında "Okyanus" tabağının yapım aşamasını yayınladı.

FİYATI ORTAYA ÇIKTI

Mehmet Yalçınkaya'nın gündem olan imza tabağının da fiyatı ortaya çıktı.

"Okyanus" ismini verdiği ve içerisinde Torik Lakerda, Somon Pastırma, Uskumru Füme, Yılan Balığı olan yemeğin fiyatının 1550 TL olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl da Mehmet Şef imza tabağı olarak Arı adlı bir tatlı sunmuştu. Tatlının daha sonra başka bir şef tarafından 2017 yılında yaptığı ortaya çıkmıştı.

Arı tatlısının asıl sahibi Şef Aaron Clouse, "Tam olarak benim yıllar önce yaptığım imza tatlıma benziyor" demişti.