Herkes kıyma makinesi sanıyordu: Mehmet Yalçınkaya sol eline ne olduğunu anlattı

Yayınlanma: 28.06.2024 - 12:25

Güncelleme: 28.06.2024 - 12:25

MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, yeni bölümde sol elinin başına gelenleri açıkladı.

MasterChef Türkiye’nin yeni bölüm tanıtımında, Mehmet Yalçınkaya'nın sol elinin durumunu ilk kez anlattığı sahneler yer aldı.

Yarışmacılardan biri, bir uzvunu traktör pervanesine kaptırdığını ve bu yüzden lanetlenmiş gibi hissettiğini, bu yüzden sürekli saklandığını söyledi.

Mehmet Yalçınkaya, "Niye ağlıyorsun?" diye sorduğunda yarışmacı, "Konusu açılınca istemsizce gözlerim doluyor. Bu yüzden hep saklandım. Artık saklanmak istemiyorum, özgür olmak istiyorum. Kendimi lanetlenmiş gibi hissetmek istemiyorum," dedi.

Bu yanıt üzerine Mehmet Yalçınkaya, çocukken yaşadığı bir kazayı anlattı. Sol elinin parmaklarını kıyma makinesine kaptırdığına dair söylentilere değinen Yalçınkaya, "Bu bir lanet değil, bir kaza. Bu konuya bugüne kadar hiç değinmedim. İki çocuğumun dövmesi benim elim. Aslında benzer hikayelerimiz var. İki arkadaşımla oynarken...” diyerek sözlerine devam etti.

Türkiye’de gerçeğin yanlış bilindiğini ve herkesin olayın kıyma makinesiyle ilgili olduğunu düşündüğünü belirten Mehmet Yalçınkaya, bunun doğru olmadığını söyledi. Küçük yaşta sokakta iki arkadaşıyla oynarken yaşadığı kazada parmaklarını kaybettiğini anlatan Yalçınkaya, açıklamalarıyla izleyicileri duygulandırdı. Sol elinin üç parmağını kaybeden Mehmet Şef, bu açıklamalarıyla yarışmacıya destek oldu.