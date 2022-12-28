Şef Serkan Aksoy kimdir? Serkan Aksoy 'un restoranı nerede?

28 Aralık 2022 Çarşamba, 13:08

MasterChef Türkiye'de büyük finale sayılı günler kaldı. Sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'nin merakla beklenen finalistleri belli olmaya başladı. Yarışmada yaptığı yemeklerle en yüksek puanı alan Metin'in ardından Ayaz da şef gömleğini giyerek finale adını yazdırdı. Üçüncü gömleği kimin alacağı bu akşam yayımlanacak bölüm ile belli olacak.



Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği MasterChef Türkiye, final için gün saymaya başladı. Programda sona yaklaşılırken jüri üyelerine konuk şefler eşlik ediyor. Bu akşamın konuk şefi Serkan Aksoy olacak.



SERKAN AKSOY KİMDİR?

Serkan Aksoy Bolu'da doğdu. Babası ve ağabeyi aşçı olan Aksoy ortaokulda eğitimini bırakıp aşçılık mesleğine başladı. Mesleğe Bolu'da komi olarak başlayan Serkan Aksoy, çalışmaya Bodrum'da devam etti. İstanbul'daki ünlü restoranlarda çalışmaya başlayan Aksoy, Nicole'ün şefi oldu. Michelin Rehberi İstanbul'un ilk seçkisi 2022 Ekim ayında açıklanmıştı. Serkan Aksoy'un şefliğini yürüttüğü Nicole 1 Michelin Yıldızı'na layık görüldü.