Şef Ahmet Dede kimdir? Şef Ahmet Dede'nin restoranı nerede?

27 Aralık 2022 Salı, 11:22

MasterChef Türkiye yarışmasında adından sıkça söz ettiren Şef Ahmet Dede Michelin yıldızı almaya hak kazandı. Şef Ahmet Dede'nin yaşamı ve kariyeri merak edildi. İşte ayrıntılar...

ŞEF AHMET DEDE KİMDİR?

Türkiye'de doğan Ahmet Dede, küçük yaşlarda annesiyle birlikte yemek yapmaya başladı. Profesyonel anlamda aşçılık yapmaya 25 yaşında karar veren Dede, 8 haftalık bir aşçılık okulunda eğitim gördü. Okuldaki hocalarının üniversite eğitimi almasını tavsiye etmesi üzerine Dublin Institute Technology Culinary Üniversitesi’ne başladı ve ardından staj yaptı. Yıldız sahibi çeşitli restoranlarda çalışarak deneyim kazanan Ahmet Dede, 2018'de ilk Michelin yıldızını aldı. Ardından kendi restoranını kuran Dede, bu restoran için de 2021'de Michelin yıldızını almaya yeniden hak kazandı.

ŞEF AHMET DEDE'NİN RESTORANI NEREDE?

Deniz ürünleriyle çalışmayı sevdiğini belirten Şef Ahmet Dede'nin ''Dede'' adındaki restoranı İrlanda'nın Cork İlçesi, Baltimore'da bulunmaktadır.