Şeker hastaları bu meyvenin peşinde: Türkiye’de de üretiliyor
Kan damarlarını kuvvetlendirmek, cilde ışıltı vermek gibi birçok faydası olduğu söylenen pepino meyvesi, içinde az miktarda şeker barındırmasından dolayı şeker hastaları tarafından tercih ediliyor.
Anavatanı Güney Amerika ülkelerinden Peru olan pepino, Türkiye’de de Akdeniz bölgesinin yanı sıra Elazığ ve Malatya’da üretiliyor. Kavuna benzeyen yapısı ve tadıyla severek tüketilen meyvenin kan damarlarını kuvvetlendirdiği, iltihaplara iyi geldiği, cilde canlılık kattığı belirtiliyor.
'ŞEKERSİZ OLDUĞU İÇİN BUNU TERCİH EDİYORLAR'
Eskişehir’de organik market işleten Emre Deveci, Antalya’dan getirttikleri pepino meyvesini özellikle tercih eden müşterileri olduğunu söyledi.
Şeker oranı düşük olmasından dolayı şeker hastalarının daha fazla talep gösterdiğini aktaran Deveci, “Pepino, ağaç kavunu olarak da biliniyor. Şeker hastalarının tüketebileceği tatsız, sulu bir meyve. Meyve olarak şekersiz olduğu için bunu tercih ediyorlar. İltihaplara karşı etkili, cilde ışıltı, canlılık veriyor. Kan damarlarını kuvvetlendiriyor. Normal kavun gibi yeniyor, içi de kavuna benziyor. İncecik bir kabuğu var, elma soyar gibi soyuluyor. Bunun için gelen müşterilerimize getirttiğimiz oluyor. Sonbaharda üretiliyor, ama yaz aylarında da karşılaşabilirsiniz. Kilosunu biz 30 TL'ye satıyoruz, daha büyük marketlerde 60 TL'yi bulabiliyor” dedi.
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