Şeker pancarı cennetinde hasat devam ediyor: 7 milyon ton beklenti

Yayınlanma: 18.10.2023 - 11:57

Güncelleme: 18.10.2023 - 11:57

Nisan ayında üretim mesaisi başlayan şeker pancarında Konya’da bu yıl rekolte 7 milyon tona kadar çıkması beklenirken, uzmanlar hasat yapılan tarlaların işlenmesi konusunda çiftçilere uyarıda bulundu.

Türkiye’de en fazla şeker pancarı üretiminin yapıldığı Konya’da çiftçilerin pancar hasat mesaisi devam ediyor. Yapılan üretimlerle Türkiye genelindeki şeker pancarı ihtiyacının büyük bölümü Konya Ovasından karşılanıyor. 180 gün önce ekimi yapılan şeker pancarı, çiftçiler tarafından tarlada gece gündüz yoğun mesai yapılarak sökülüyor. Makine yardımıyla sökümü yapılan pancarlar kamyonlara yüklenerek fabrikalara taşınıyor. Hasadın Aralık ayı itibariyle sona ereceğini aktaran uzmanlar, şeker pancarının bu yıl rekoltenin geçen yıla oranla daha yüksek olduğunu belirtti.

“7 MİLYON TON CİVARINDA BİR PANCARDA REKOLTE OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

Bu sezon şeker pancarı üretiminin oldukça verimli olduğunu vurgulayan Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, “Konya bölgesinde pancar hasatlarımız başlamıştır. Konya'daki bu pancar hasatlarının başlamasıyla beraber yaklaşık olarak 867 bin dekarlık bir alanla yaklaşık verim tahminimiz de 7 milyon ton civarında bir pancarda rekolte olacağını düşünüyoruz. Tabii pancarın hasadının başlamasıyla beraber çiftçilerimizin fiyatla ilgili beklentileri de artmaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde bakanlığımızın açıkladığı bin 855 liralık fiyat çiftçilerimizin beklentisinin biraz altında kaldı. Konya bölgesindeki çiftçilerimiz yaklaşık olarak 2 bin lira civarında bir fiyat beklentisi vardı. Lakin bin 855 liralık fiyat da şu an diğer ürün gruplarına nazaran pancarda çiftçinin kazancı, verdiği emeğin karşılığını alabilecek seviyede olduğunu görüyoruz. Tabii maliyetlerimiz her geçen yıl artıyor. Pancar bitkisi de ciddi anlamda gübre ve su tüketen bir ürünümüz. Bunun yanında pancar bitkisi ülkemiz açısından da oldukça stratejik bir ürün. Bu ürünün Konya bölgesinde de ciddi anlamda yetiştiriciliği yapılıyor” dedi.

Hasadı yapılan ürün kalitesinin ilerleyen günlerde artacağının altını çizen Burak Kırkgöz, “Pancarların da 16 civarında poların çıktığını görüyoruz. İlerleyen günlerde havaların da biraz soğumasıyla, gece ve gündüz sıcaklık farkının artmasıyla beraber pancarlardaki polar oranlarının da artacağını biliyoruz. İleriki günlerde hasat olacak pancarlar yaklaşık olarak 19 polara kadar oran göreceğimizi düşünüyoruz. İnşallah bereketli bir yıl olur” şeklinde konuştu.

“KONYA BÖLGESİ PANCAR ÜRETİMİNDE DE TÜRKIYE'DE LİDER SEVİYEDE”

Konya’nın şeker pancarı üretiminde ülke genelinde ilk sırada yer aldığını ifade eden Kırkgöz, “Pancar ekimi bizim için ülkemiz için Konyamız için çok önemli. Şu anda Konya bölgesi pancar üretiminde de Türkiye'de lider seviyede birinci sırada. Tabi burada pancarın devamlılık konusu önemli. Devamlılığı getirilmesi yani devamlı suretle ekiliyor olması gerekiyor. Bunun için de fiyat politikasında biraz daha çiftçinin kazancının artmasını bekliyoruz. İleriki yıllarda inşallah bu pancar fiyatlarında ciddi anlamda bir artış olur. Şu anda Konya bölgesinde yoğun olarak tarım yapılan ay çiçek, mısır ve hububat ürünleri var. Baktığımız zaman üründe birim alandan para kazancı yine en çok pancarda olacak gibi. Konya bölgesi pancar yetiştiriciliğini son derece iyi biliyor. Konya bölgesindeki pancarla ilgili uzun yıllardır tarımını yaptığından dolayı pancarda gerek şeker oranını, gerekse verimi geçtiğimiz yıllarda da böyleydi ve hayla daha devam etmekte. Çok yüksek oranda verimler almak tabii bu yüksek orandaki verimler fiyatın beklentinin biraz altında kalmasına rağmen çiftçiyi karlı bir duruma karlı bir hasat sezonuna sokacak gibi. İnşallah dediğimiz gibi önümüzdeki yıllarda fiyatlar biraz daha yükselir ve pancar üretimi durmaksızın devam eder” ifadelerini kullandı.

Hasadı tamamlayan çiftçilere uyarıda bulunan Kırkgöz, “Pancarların hasat esnasında çok fazla zayiata uğramaması için sökümleri ellerinden geldiği kadar yavaş yapmaları gerekmekte. Tabi pancar tarlaları daha sonraki yıllarda ekilecek ürünler için, toprak yapısını biraz fazla sıkıştırıyor pancar bitkisi. Bunun için pancar hasadı yapıldıktan kısa bir süre sonra tarla hazırlığını da bir an önce yapılması gerekmekte. Derin bir toprak işlemesi yapılmalı. Çünkü pancar bitkisindeki hastalık etmenlerini ortadan kaldırabilmek için derin sürmeyi öneriyoruz. Pancar tarlalarında çiftçilerimizin bu aşamada bunlara dikkat etmeleri gerekiyor” diye konuştu.