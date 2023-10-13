Konya’nın meşhur etli ekmeği nasıl yapılır?

Yayınlanma: 13.10.2023 - 09:59

Güncelleme: 13.10.2023 - 09:59

Mis gibi kokusuyla ağızları sulandıran etli ekmek, 1900'lü yıllardan beri sofralarda yerini alıyor. İlk zamanlar sadece kebapçılarda hazırlanan etli ekmek, zaman içerisinde yaygınlaşmıştır. İşte incecik hamuruyla etli ekmek tarifi…

ETLİ EKMEK

Malzemeler

Hamuru için

4 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1 çorba kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı instant maya

1.5 su bardağı ılık su

İçi için

400 gr yağlı dana kıyma

1 adet soğan

1 adet domates

2 adet sivri biber

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber



Açmak için

1 su bardağı un



Yapılışı

Hamuru için, unu geniş bir yoğurma kabına alın. Ortasını açarak havuz yapın ve maya, su, şeker ve tuz ilave edin. Tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örterek 45-50 dakika dinlendirin. İç harcı için kıymayı bir karıştırma kabına alın. Rendelediğiniz soğanı, küp doğradığınız domatesi ve ince kıydığınız biberi ekleyin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp karıştırın. Mayalanan hamuru 8 eşit bezeye ayırın. Bezelerin üzerine un serperek bir merdane yardımı ile dikdörtgen şeklinde açın. Üzerlerine kıymalı harçtan koyup, yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 250 derece fırında 8-10 dakika pişirin. Fırından alıp dikdörtgen parçalar elde edecek şekilde dilimleyin. Sıcak servis yapın. Afiyet olsun.

Püf noktası: Etli ekmek yaparken en önemli püf noktası yağlı kıyma kullanmak. Yağlı kıyma kullanmazsanız, etli ekmek fırında yanar.