Şeker tüketimini azaltmanın 6 yolu

19 Ekim 2021 Salı, 11:25

Şekerlerden elde edilen kalorinin genellikle günlük kalori alımının yüzde 10'unu geçmemesi öneriliyor. Çoğu insan için bu yaklaşık 150 kaloriye denk geliyor. Ancak gün içinde tüketilen birçok yiyecek şeker içerdiği için şeker tüketimini sınırlamak da zorlaşıyor.

Bu nedenle birçok kişi ideal orandan çok daha fazla şeker tüketiyor.

Ancak The Jerusalem Post'a göre beslenme düzenindeki şeker miktarını azaltmak, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı gibi metabolik hastalıklara yakalanma riskini düşürüyor.

Peki bu tüketim nasıl azaltılabilir? İşte 6 basit yöntem…

1. Günlük beslenme takibi

Şeker tüketiminin azaltmak isteyen kişilerin öncelikle günde ne kadar şeker tükettiğini ve bu şeker alımının hangi yiyeceklerden geldiğini anlaması gerekiyor. Birkaç gün boyunca beslenme düzeninin takip edilmesi ve yiyeceklerin ne kadar şeker içerdiğini öğrenmek için gıda etiketlerinin okunması yeterli olabilir. Zira bireylerin, salça gibi her gün tükettiği bazı yiyeceklerde hiç beklemedikleri halde şeker bulma ihtimalleri yüksek.

2. Ufak ufak başlamalı

Şekerden bir kerede tamamen vazgeçmeye çalışmak, ani ve yoğun tatlı isteğinin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle şekeri aniden kesmenin başarı ihtimali, kademeli ve ılımlı adımlara göre daha düşük olabilir.

3. Şekeri yapay tatlandırıcılarla değiştirmemeli

Bir ürünün "şekersiz" olması mutlaka sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. Birçok şekersiz atıştırmalık, aspartam ve stevia gibi sağlıksız, yapay tatlandırıcılar içeriyor. Bu kimyasalların şekere tercih edilmesi yanlış bir adım olabilir. Zira araştırmalar, beynin bu tatlandırıcılara, doğal şekere benzer bir tepki verdiğini gösteriyor. Buna göre söz konusu tatlandırıcılar da tatlı tüketme arzusu yaratan maddelerin salgılanmasına neden oluyor.

4. Şeker bütçesi belirlenmeli

Şeker tüketimini sınırlamak için günde 100 kalorilik mütevazı bir bütçeyle başlanabilir. Bu bir küp çikolata ya da küçük bir kurabiyeye denk geliyor. Şeker bütçesi oluşturmanın avantajı, bu tür küçük ve ödüllendirici ikramlara imkan tanıması.

5. Davranış stratejileri oluşturulmalı

Şeker tüketimini sınırlamanın bir diğer yolu, bireylerin dikkat dağıtacak yeni alışkanlıklar yaratmasından geçiyor. Örneğin, tatlılara karşı en zayıf anının çoğunlukla akşam saatleri olduğunu bilen bir kişi, yemekten hemen sonra dişlerini fırçalamayı deneyebilir. Böylelikle ağzına tatlı bir atıştırmalık atmadan önce iki kez düşünmesi sağlanabilir.

6. Tatlı yerine başka ödüller keşfedilmeli

Yiyecek ve içeceklerin keyif vermesi için mutlaka yüksek miktarda şeker içermesi gerekmiyor. Şeker içermeyen birçok lezzetli atıştırmalık mevcut. Örneğin şekerli içecekler yerine bitki çayı, çeşitli meyveler veya meyve salatası tercih edilebilir. İhtiyaçlarını karşılayacak alternatifler bulan bireyler, eğlenceden mahrum kalmış gibi hissetmeyebilir.

Kaynak: Independent Türkçe