Şeker tüketimini azaltmanın 6 yolu
Şekeri azaltmak, diyabete ve kalp hastalıklarına yakalanma riskini düşürüyor. İşte şekeri azaltmanın 6 basit yöntemi...
Şekerlerden elde edilen kalorinin genellikle günlük kalori alımının yüzde 10'unu geçmemesi öneriliyor. Çoğu insan için bu yaklaşık 150 kaloriye denk geliyor. Ancak gün içinde tüketilen birçok yiyecek şeker içerdiği için şeker tüketimini sınırlamak da zorlaşıyor.
Bu nedenle birçok kişi ideal orandan çok daha fazla şeker tüketiyor.
Ancak The Jerusalem Post'a göre beslenme düzenindeki şeker miktarını azaltmak, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı gibi metabolik hastalıklara yakalanma riskini düşürüyor.
Peki bu tüketim nasıl azaltılabilir? İşte 6 basit yöntem…
1. Günlük beslenme takibi
Şeker tüketiminin azaltmak isteyen kişilerin öncelikle günde ne kadar şeker tükettiğini ve bu şeker alımının hangi yiyeceklerden geldiğini anlaması gerekiyor. Birkaç gün boyunca beslenme düzeninin takip edilmesi ve yiyeceklerin ne kadar şeker içerdiğini öğrenmek için gıda etiketlerinin okunması yeterli olabilir. Zira bireylerin, salça gibi her gün tükettiği bazı yiyeceklerde hiç beklemedikleri halde şeker bulma ihtimalleri yüksek.
2. Ufak ufak başlamalı
Şekerden bir kerede tamamen vazgeçmeye çalışmak, ani ve yoğun tatlı isteğinin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle şekeri aniden kesmenin başarı ihtimali, kademeli ve ılımlı adımlara göre daha düşük olabilir.
3. Şekeri yapay tatlandırıcılarla değiştirmemeli
Bir ürünün "şekersiz" olması mutlaka sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. Birçok şekersiz atıştırmalık, aspartam ve stevia gibi sağlıksız, yapay tatlandırıcılar içeriyor. Bu kimyasalların şekere tercih edilmesi yanlış bir adım olabilir. Zira araştırmalar, beynin bu tatlandırıcılara, doğal şekere benzer bir tepki verdiğini gösteriyor. Buna göre söz konusu tatlandırıcılar da tatlı tüketme arzusu yaratan maddelerin salgılanmasına neden oluyor.
4. Şeker bütçesi belirlenmeli
Şeker tüketimini sınırlamak için günde 100 kalorilik mütevazı bir bütçeyle başlanabilir. Bu bir küp çikolata ya da küçük bir kurabiyeye denk geliyor. Şeker bütçesi oluşturmanın avantajı, bu tür küçük ve ödüllendirici ikramlara imkan tanıması.
5. Davranış stratejileri oluşturulmalı
Şeker tüketimini sınırlamanın bir diğer yolu, bireylerin dikkat dağıtacak yeni alışkanlıklar yaratmasından geçiyor. Örneğin, tatlılara karşı en zayıf anının çoğunlukla akşam saatleri olduğunu bilen bir kişi, yemekten hemen sonra dişlerini fırçalamayı deneyebilir. Böylelikle ağzına tatlı bir atıştırmalık atmadan önce iki kez düşünmesi sağlanabilir.
6. Tatlı yerine başka ödüller keşfedilmeli
Yiyecek ve içeceklerin keyif vermesi için mutlaka yüksek miktarda şeker içermesi gerekmiyor. Şeker içermeyen birçok lezzetli atıştırmalık mevcut. Örneğin şekerli içecekler yerine bitki çayı, çeşitli meyveler veya meyve salatası tercih edilebilir. İhtiyaçlarını karşılayacak alternatifler bulan bireyler, eğlenceden mahrum kalmış gibi hissetmeyebilir.
Kaynak: Independent Türkçe
Video Haberler
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
En Çok Okunan Haberler
- Peker'i Ertele diyerek arayan AKP'li kim?
- Erdoğan ve Gül'ün başını ağrıtan mektup
- Davutoğlu kaza geçirdi
- Yeni Akit yazarının okurlarıyla ekonomi kavgası
- İsrail'deki Lut Gölü'nde çırılçıplak poz verdiler
- Uyuşturucu operasyonunda yakalandı, polislere küfür etti
- İşte yıl sonunda beklenen dolar/TL kuru
- Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi
- Erdoğan ekonomisinin perde arkası
- Davutoğlu'dan kaza sonrası ilk açıklama