Dipdiri bir yüz için mucize öneri! 20 dakikada bebek gibi yapıyor
Cildin zamanla yaşlanması elbette ki kaçınılmaz bir süreçtir. Ancak cilt üzerindeki yaşlanma belirtilerini yavaşlatmak ve kırışıklıkları ortadan kaldırmak mümkündür. İşte, dipdiri bir yüz için tavsiyeler...
Özellikle yaş ilerlemelerinin ardından yaşanan cilt bozuklukları birçok insanı hem psikolojik hem de fiziki olarak sıkıntıya sokuyor. Ancak, yüzünüzdeki kırışıklıkları kaldırmak için evde hazırlayabileceğiniz pratik tarifler bulunuyor. İşte, 20 dakikada yüzünüzü bebek gibi yapacak olan maske önerileri...
MUZ, ZEYTİNYAĞI VE BAL MASKESİ
Olgunlaşmış bir muzu ezerek püre haline getirin ve içine bir çorba kaşığı zeytinyağı, bir çorba kaşığı bal ekleyerek iyice karışmasını sağlayın. Hazırladığınız karışımı yüzünüze uygulayın ve 20 dakika bekletin. Karışımdaki peeling etkisi cildinizin bebek gibi olmasını sağlayacak. Muz, cildin kolajen seviyesini artırarak daha sıkı ve genç bir görünüme kavuşmasına yol açar. İçerdiği antioksidanlar sayesinde cildi iyileştirir ve sivilce oluşumunu önleyebilir.
YUMURTA SARISI MASKESİ
Yumurta maskesi hazırlamak için ihtiyacınız olan tek şey bir adet yumurta. Yumurtayı kırarak akını ayırıp yüz ve boyun bölgesine sarısını uygulayın. Yumurta sarısının gözenekleri temizlediği ve küçülttüğü söyleniyor. Aynı zamanda cilde aydınlık katacaktır.
YULAF EZMESİ VE GÜL SUYU MASKESİ
Yulaf ezmesini toz haline getirdikten sonra yeterli miktarda gül suyu ekleyin. Elde ettiğiniz kalın macunu yüzünüze uygulayın. 30 dakika bekledikten sonra durulayabilirsiniz. Bu karışım yüzü derinlemesine temizleyerek harika bir cilt bakımı uygulamanızı sağlar.
ALOE VERA VE BAL MASKESİ
Aloe vera jeli ve bir kaşık balı karıştırın. Yüzünüze tamamen uyguladıktan sonra kurumasını bekleyin. Kuruduğunda daha katı ve gergin bir yapıda olur. Soğuk suyla durulayarak maskeyi durulayabilirsiniz. Aloe vera jelinin içerisinde bulunan malik asit cilt için harika bir malzemedir. Cildinizi nemlendirir ve sakinleştirir.
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